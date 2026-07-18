Emiliano Martínez: Nézzék meg a rólam szóló Netflix-filmet, abban minden benne van

A 33 éves argentin a kapussorsról is beszélt. „Azt szeretném, hogy a csapattársaim legyenek a sztárok. Nem a kapusok rúgják a gólokat, egyedül vannak hátul, és nem azért vannak, hogy a főszereplők legyenek. Soha sem vágytak a hírnévre. De ha eljön az én pillanatom, ott leszek, hogy segítsek a társaimnak, ahogyan ők is segítettek nekem eljutni idáig. Ha pedig nem így lesz, ugyanúgy ünnepelni fogok.”

Megkérdezték a sajtótájékoztatón, mit mondana a fiatal önmagának, aki évekkel ezelőtt Angliába indult szerencsét próbálni. „Ha választ szeretnének kapni erre, nézzék meg a rólam készült Netflix-filmet. Abban minden benne van. Tényleg érdemes megnézni.”

A spanyolokról így beszélt Emiliano Martínez: „Nagyszerű csapatuk van. Több játékosukat is ismerem a Premier League-ből. Kiváló szövetségi kapitányuk van, aki nagyon jól ismeri a mi edzőnket. Nem csak Lamine Yamalról szól a válogatottjuk. Nagyszerű közösséget alkotnak, mindenki a csapatért dolgozik. Remélem, olyan döntőt játszunk, amelyet örökre beírnak a futball történelemkönyvébe, és amelyre a szurkolók is sokáig emlékezni fognak.”

Emiliano Martínez mellett Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány is nyilatkozott. „Természetesen mi egy rendkívül ismert válogatott vagyunk. Az emberek tudják, hogyan játszunk, és ez még inkább bizonyítja, milyen nagy eredmény, hogy idáig jutottunk. Megpróbáljuk megnyerni a döntőt. Nem volt túl sok időnk edzeni, mert tegnap este 11-kor érkeztünk meg. Az edzést is rövidebbre kellett fognunk, mivel ide kellett jönnünk a sajtótájékoztatóra. Ezért a holnapi tréning fontos lesz: beszélni szeretnék a játékosokkal, és felmérni, hogyan érzik magukat. ”

„2022-ben teljesen elragadtak bennünket az érzelmek. Minden nap sírtunk. Nemcsak ön, hanem mindenki. És nem csupán a döntő alatt. Katarban elértük a dicsőséget, a megbecsülést és az elismerést. Most pedig itt, mérkőzésről mérkőzésre, ismét könnyek között oldjuk fel a bennünk felgyülemlett feszültséget – ismerte el az argentin kapitány, majd hozzátette – Látjuk, hogyan ünnepelnek az emberek, mennyire boldogok. Ez mélyen megérint bennünket. Lehetetlen, hogy ez ne jusson el az ember szívének legmélyéig, és ne hasson ránk a pályán. Argentína válogatottja mindig az országáért, az emberekért, azokért a családokért játszik, akik izgatottan várják, hogy láthassák a nemzeti csapatot. Visszaszereztünk valami rendkívül értékeset: azt, hogy az emberek újra a televízió előtt nézik a meccseinket, magukra öltik az argentin válogatott mezét, és átölelik egymást. Egy Boca-szurkoló átölel egy River-drukkert.”

„Ami a nyomást illeti: amikor útjára indul a labda, a játékosok elfelejtenek mindent – legalábbis az enyéim biztosan. Csak a futballra koncentrálnak majd” – szögezte le Scaloni, aki ezt követően a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messiről beszélt. – Az, hogy 39 évesen is döntőt játszhat, egészen hihetetlen. Ezért mondom mindig, hogy élvezzük ki minden pillanatát. Szeretettel emlékezünk Diego Maradonára és ma is hiányzik nekünk. Messi azonban még mindig velünk van. Ezért értékelnünk kell mindazt, amit tesz. Ő maga a történelem, egy legenda.”

Messi visszavonulása is szóba jött: „Nem tudom. Messi folyamatosan meglep bennünket. Ez olyan kérdés, amelyre csak ő tud válaszolni.”

Végül Scaloni visszaemlékezett az elődöntő megnyerése utáni időszakra. „Az elődöntő után azt mondtam a játékosaimnak: valami egészen rendkívülit vittek véghez, és mérhetetlenül hálás vagyok nekik. Az egész szakmai stábommal együtt örökké hálásak leszünk, mert egyáltalán nem könnyű ilyen sok éven át ezen a szinten teljesíteni, és ismét eljutni a világbajnokság ezen szakaszába.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

JÚNIUS 19., VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

New York, New York/New Jersey Stadion. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)