Emiliano Martínez: Nézzék meg a rólam szóló Netflix-filmet, abban minden benne van
„Egyetlen dolog jár a fejünkben: a győzelem. Azt, hogy képesek vagyunk felülkerekedni a nehézségeken, azt elmúlt években bebizonyítottuk. Nehéz ezt néhány szóban megfogalmazni. Néha már attól is könnybe lábad a szemem, ha arra gondolok, mit értünk el együtt. Rendkívül hálás vagyok az életnek és a családomnak. Ezek a tiszta öröm pillanatai. Nehéz szavakba önteni ezt az érzést. Meg kell tanulnunk kiélvezni ezeket a pillanatokat. Profi futballistaként sokszor észre sem vesszük, mi minden történik körülöttünk. Éppen ezért azt üzenem a csapattársaimnak, hogy élvezzük ezeket a pillanatokat, és örömmel, felszabadultan készüljünk a mérkőzésre. Lehet, hogy jól alakulnak a dolgok, lehet, hogy nem, de ezekre a pillanatokra örökké emlékezni fogunk” – mondta Emiliano Martínez.
A világbajnok argentin kapus ezt követően a jobb kezében, a Freiburg elleni El-döntő előtti bemelegítés során eltört gyűrűs ujjáról is beszélt. „Még mindig fáj. Tudtam, hogy végig fájni fog. Megpróbáltam elkerülni a műtétet. Számos sebésszel konzultáltam Angliában, az Egyesült Államokban és más országokban is. Mindannyian azt mondták, hogy meg kell operálni. Azt hiszem, az Egyiptom elleni mérkőzés után tudtam ismét teljes értékűen bekapcsolódni a munkába. Azóta már nem foglalkozom vele, és sokkal jobban érzem magam.”
Emiliano Martínez visszaemlékezett a 12 évvel ezelőtti döntőre, amely során Németország legyőzte az argentinokat. „A 2014-es vb döntő idején sírtam. Gyerekként mindig sírtam ilyen helyzetekben. Emlékszem, amikor a német kapus kivédte a büntetőnket” –mesélte az akkor 21 esztendős kapus.
„A válogatottunkban szinte mindenki munkáscsaládban nőtt fel. A szüleink keményen dolgoztak, hogy eltartsák a családot. Az én szüleim is ilyen emberek voltak. Ez nagyon erős köteléket jelent közöttünk. Az évek során együtt fejlődtünk, és amikor elkezdtünk trófeákat nyerni, az emberek is jobban megismertek bennünket. Azt szeretném, ha egyszerű argentin emberekként emlékeznének ránk: olyanokra, akik mindig keményen dolgoznak, és a nehézségeken is felül tudnak kerekedni” – vélte az Aston Villánál légióskodó kapus.
A 33 éves argentin a kapussorsról is beszélt. „Azt szeretném, hogy a csapattársaim legyenek a sztárok. Nem a kapusok rúgják a gólokat, egyedül vannak hátul, és nem azért vannak, hogy a főszereplők legyenek. Soha sem vágytak a hírnévre. De ha eljön az én pillanatom, ott leszek, hogy segítsek a társaimnak, ahogyan ők is segítettek nekem eljutni idáig. Ha pedig nem így lesz, ugyanúgy ünnepelni fogok.”
Megkérdezték a sajtótájékoztatón, mit mondana a fiatal önmagának, aki évekkel ezelőtt Angliába indult szerencsét próbálni. „Ha választ szeretnének kapni erre, nézzék meg a rólam készült Netflix-filmet. Abban minden benne van. Tényleg érdemes megnézni.”
A spanyolokról így beszélt Emiliano Martínez: „Nagyszerű csapatuk van. Több játékosukat is ismerem a Premier League-ből. Kiváló szövetségi kapitányuk van, aki nagyon jól ismeri a mi edzőnket. Nem csak Lamine Yamalról szól a válogatottjuk. Nagyszerű közösséget alkotnak, mindenki a csapatért dolgozik. Remélem, olyan döntőt játszunk, amelyet örökre beírnak a futball történelemkönyvébe, és amelyre a szurkolók is sokáig emlékezni fognak.”
Emiliano Martínez mellett Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitány is nyilatkozott. „Természetesen mi egy rendkívül ismert válogatott vagyunk. Az emberek tudják, hogyan játszunk, és ez még inkább bizonyítja, milyen nagy eredmény, hogy idáig jutottunk. Megpróbáljuk megnyerni a döntőt. Nem volt túl sok időnk edzeni, mert tegnap este 11-kor érkeztünk meg. Az edzést is rövidebbre kellett fognunk, mivel ide kellett jönnünk a sajtótájékoztatóra. Ezért a holnapi tréning fontos lesz: beszélni szeretnék a játékosokkal, és felmérni, hogyan érzik magukat. ”
„2022-ben teljesen elragadtak bennünket az érzelmek. Minden nap sírtunk. Nemcsak ön, hanem mindenki. És nem csupán a döntő alatt. Katarban elértük a dicsőséget, a megbecsülést és az elismerést. Most pedig itt, mérkőzésről mérkőzésre, ismét könnyek között oldjuk fel a bennünk felgyülemlett feszültséget – ismerte el az argentin kapitány, majd hozzátette – Látjuk, hogyan ünnepelnek az emberek, mennyire boldogok. Ez mélyen megérint bennünket. Lehetetlen, hogy ez ne jusson el az ember szívének legmélyéig, és ne hasson ránk a pályán. Argentína válogatottja mindig az országáért, az emberekért, azokért a családokért játszik, akik izgatottan várják, hogy láthassák a nemzeti csapatot. Visszaszereztünk valami rendkívül értékeset: azt, hogy az emberek újra a televízió előtt nézik a meccseinket, magukra öltik az argentin válogatott mezét, és átölelik egymást. Egy Boca-szurkoló átölel egy River-drukkert.”
„Ami a nyomást illeti: amikor útjára indul a labda, a játékosok elfelejtenek mindent – legalábbis az enyéim biztosan. Csak a futballra koncentrálnak majd” – szögezte le Scaloni, aki ezt követően a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messiről beszélt. – Az, hogy 39 évesen is döntőt játszhat, egészen hihetetlen. Ezért mondom mindig, hogy élvezzük ki minden pillanatát. Szeretettel emlékezünk Diego Maradonára és ma is hiányzik nekünk. Messi azonban még mindig velünk van. Ezért értékelnünk kell mindazt, amit tesz. Ő maga a történelem, egy legenda.”
Messi visszavonulása is szóba jött: „Nem tudom. Messi folyamatosan meglep bennünket. Ez olyan kérdés, amelyre csak ő tud válaszolni.”
Végül Scaloni visszaemlékezett az elődöntő megnyerése utáni időszakra. „Az elődöntő után azt mondtam a játékosaimnak: valami egészen rendkívülit vittek véghez, és mérhetetlenül hálás vagyok nekik. Az egész szakmai stábommal együtt örökké hálásak leszünk, mert egyáltalán nem könnyű ilyen sok éven át ezen a szinten teljesíteni, és ismét eljutni a világbajnokság ezen szakaszába.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
JÚNIUS 19., VASÁRNAP
21.00: Spanyolország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
New York, New York/New Jersey Stadion. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)