Az angol sajtó a bronzérem után is nekiment Tuchelnek – nem ezért hozták

„A kékek közel álltak egy hihetetlen felzárkózáshoz, de őrült meccsen kikaptak Angliától” – írta a bronzmeccs után a L’Équipe. A francia sportlap cikkében azt emelte ki, hogy a francia válogatott alapvetően a búcsúzó Didier Deschamps szövetségi kapitány előtt szeretett volna tisztelegni a válogatott élén eltöltött 14 évnyi szolgálatért, ehhez képest a Deschamps-éra 185 meccséből éppen az utolsón láthattuk a csapat legrosszabb első félidei játékét. Ezután ugyan összeszedte magát az együttes, de nem tudta megfordítani a meccset, 6–4-re kikapott Angliától, és ugyanúgy a 4. helyen végzett a vb-n, mint 1982-ben. „A második félidei teljesítmény legalább megmentette a kékeket a megalázó búcsútól” – fogalmaz a cikk.

A mérkőzésre visszapillantó írásának főcímében, pedig Deschamps-ot idézi a L’Équipe. „Én hibáztam. Már a legelején más döntést kellett volna hoznom” – mondta a franciák búcsúzó szövetségi kapitánya, aki ezzel elismerte, rossz döntéseket hozott a kezdőcsapat összeállításakor.

„Egy lenyűgöző bronzmeccs után a kékek megbánással töltik meg bőröndjeiket” – fogalmaz a Le Parisien. A párizsi közéleti napilap is azzal foglalkozik, hogy a második félidő már méltó volt Deschamps búcsújához, csakhogy a csapat nem élte túl az első félidőt, ami a négy kapott góllal katasztrófával ért fel Kylian Mbappéék számára. „A bronzmeccsre csak könnyek és lábak maradtak, utóbbiak azonban csak sétáltak, és nem futottak a kicserélődött – a kezdőcsapatban Harry Kane-t és Jude Bellinghaet is nélkülöző –, de vidám angolokkal szemben, pedig ők is az elődöntőben szenvedtek vereséget” – szól a lap megállapítása.

Angliában a The Sunday Times arról ír, hogy „Bukayo Saka triplája segített Angliának visszanyerni a büszkeségét egy őrült thrillerben”, amelynek a végén Anglia 1966 óta a legjobb világbajnoki szereplését zárta a 3. hellyel

A vezető sportoldal, a Skysports is kiemeli Saka teljesítményét, illetve a bronzérem történelmi jelentőségét. Ugyanakkor hozzáteszi: „Sokakat joggal dühíthet, hogy Saka és Marcus Rashford kiemelkedően játszott Franciaország ellen, miközben az elődöntőben figyelmen kívül hagyták őket (Saka egyáltalán nem kapott lehetőséget, Rashford a ráadás perceiben állt be – a szerk.). Tuchel taktikájának bírálata – amikor igazán számított volna a taktika – továbbra is érvényes.”

A brit közszolgálati műsorszolgáltató, a BBC honlapja pedig már azzal foglalkozik, hogyan is lehet a helyén kezelni megítélni a mostani eredményt, amely hatvan éve a legjobb eredménye Angliának világbajnokságon. „Hogyan is kellene tekinteni a 2026-os tornára a Thomas Tuchel taktikája, a kereten belüli nézeteltérések, és az Argentína elleni második félidei összeomlás után?” – teszi fel a kérdést a bbc.com. A cikk részletes válaszában kifejti, „Tuchelt azért nevezték ki kapitánynak, hogy átlépje azokat az akadályokat, amelyek a korábbi világbajnokságokon akadályozták Angliát, de az Argentína elleni elődöntőben ugyanaz történt, mint korábban. Tuchel klubedzői pályafutása során, a kieséses szakaszokban szerzett tapasztalatai ellenére kudarcot vallott, amikor nyomás nehezedett a csapatra. Csalódást okozott, hogy Tuchel és a játékosok mennyire hozzájárultak a saját vesztükhöz az Argentína elleni passzív stratégiával. Ezért fogják ezt a világbajnokságot csalódásnak tekinteni, melyen Anglia ismét alulmaradt, amikor nagyon számított.”