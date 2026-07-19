A női pólóválogatott ötméteresekkel legyőzte az amerikaiakat Ausztráliában

Nem jött össze a felkészülési minitorna Sydney-ben, mert második ellenfelünk, Hollandia úgy döntött, az eredeti tervekkel ellentétben nem áll ki ellenünk, arra hivatkozva, hogy azonos ágon szerepelnek velünk a szerdán kezdődő világkupadöntőn.

A szerdai, ausztrálok ellen ötméterespárbajt követően vasárnap, az Egyesül Államok ellen is szétlövés döntött a mieink javára. Noha az első negyedet elvittük, megérkeztek az amerikai gólok, átvette az irányítást a vetélytárs, 4–2-es előnyre tett szert, Hajdú Kata 11 és fél perces gólcsendet tört meg, jóllehet, a 3–11-es kiállítási arány sem jött jól, a nagyszünetre 5–3-as állással mentek a csapatok.

A harmadik felvonásban 3–0-s rohammal jelentkeztünk, átvettük a vezetést, 19 másodperccel a dudaszó előtt azonban egyenlítettek az amerikaiak.

Három perc 34 másodperccel a meccs vége előtt 10–8-as magyar előnyt mutatott az eredményjelző, az Egyesült Államok tudott reagálni a helyzetre, 10–10-re mentette a rendes játékidőt.

Jöhettek tehát az ötméteresek, az első öt körben mindenki betalált, két hiba következett, Neszmély Boglárka ismét védett, Faragó Kamilla pontot tett a mérkőzés végére, hölgyeink így két remek sikerrel hangolhattak a magyar idő szerint szerda délelőtt 10.30-kor kezdődő, spanyolok elleni vk-negyeddöntőre.

„Kifejezetten elégedett vagyok a mostani teljesítménnyel is, ezúttal leginkább azzal, hogy mennyire jól védekeztük ki a hátrányokat. Összességében nagyon jól játszottunk, és megint csak azt emelném ki, hogy sok a fiatal, sok az olyan játékos, akiket újoncnak nevezhetünk, azaz folyamatosan és bátran fiatalítunk, próbálgatjuk a csapatszerkezetet, ehhez képest tudjuk tartani a színvonalat. Ma talán a küzdőszellemet és az akaratot tudom leginkább dicsérni, hiszen sok olyan pillanat adódott ezen a mérkőzésen, amikor akár fel is adhatták volna a lányok, hiszen ez csak egy felkészülési találkozó az amerikaiak ellen, és azért a huszonkét hátrány alapjában befolyásolja az egész meccs képét. Szóval le a kalappal a lányok előtt, mindezek ellenére mentek tovább, és végül kiharcolták a győzelmet – és ne gondoljuk, hogy az amerikaiak ne akartak volna nyerni, hiszen felállva ordítottak az ötmétereseknél is. Egyértelmű, hogy ezek azok az alkalmak, amikor nagyon sokat lehet tanulni, és persze vinni kell tovább ezt a szellemet a következő mérkőzésekre is” – értékelt Cseh Sándor szövetségi kapitány a Magyar Vízilabda-szövetség honlapjának.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, SYDNEY

Magyarország–Egyesült Államok 10–10 (2–1, 1–4, 4–2, 3–3) – ötméteresekkel 6–5

Gólszerzők: Keszthelyi, Hajdú, Alaksza 2-2, Vályi, Tiba, Lendvay, Faragó, ill. Flynn 4, Lineback 2, Fattal, Raney, Neushul, Ausmus