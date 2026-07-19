Nemzeti Sportrádió

Mit gondolnak a magyar futballszurkolók a 48 csapatos világbajnokságról? Megkérdeztük őket!

2026.07.19. 15:27
Címkék
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