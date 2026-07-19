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Mit gondolnak a magyar futballszurkolók a 48 csapatos világbajnokságról? Megkérdeztük őket!
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2026.07.19. 15:27
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vb 2026
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