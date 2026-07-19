Vihar miatt nem edzettek a spanyolok, Infantino nem tudott elutazni a bronzmeccsre

A spanyol szövetség tájékoztatása szerint a szombati tréninget először elhalasztották, majd törölték a New Jersey állambeli Melanie Lane Edzőközpontban, igazodva a helyi hatóságok biztonsági előírásaihoz.

A címvédő argentinok gyakorlását meg lehetett tartani, igaz, 45 perces csúszással.

A viharos időjárás Gianni Infantinónak, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökének a programját is alaposan keresztülhúzta. A svájci-olasz sportdiplomata New Yorkból utazott volna el szombaton a miami bronzmérkőzésre – melyet 6– 4-re megnyertek az angolok –, de a gépét nem engedték felszállni.

„Ma elvileg Miamiban kellene lennem az Anglia– Franciaország meccsen, de az időjárási feltételek nem tették lehetővé, hogy odautazzak – nyilatkozta Infantino. – Így aztán inkább kijöttünk megnézni a döntő helyszínét, hogy minden készen áll-e.”

A világbajnokság fináléja magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a New Yorktól nyolc kilométerre található, New Jersey-i East Rutherfordban.