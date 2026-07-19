Nemzeti Sportrádió

Vihar miatt nem edzettek a spanyolok, Infantino nem tudott elutazni a bronzmeccsre

2026.07.19. 11:07
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Gianni Infantino nem tudott elutazni a bronzmeccsre (Fotó: FIFA)
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Vihar miatt elmaradt a spanyol labdarúgó-válogatott utolsó edzése az esti, argentinok elleni világbajnoki döntő előtt.

 

A spanyol szövetség tájékoztatása szerint a szombati tréninget először elhalasztották, majd törölték a New Jersey állambeli Melanie Lane Edzőközpontban, igazodva a helyi hatóságok biztonsági előírásaihoz.

A címvédő argentinok gyakorlását meg lehetett tartani, igaz, 45 perces csúszással.

A viharos időjárás Gianni Infantinónak, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökének a programját is alaposan keresztülhúzta. A svájci-olasz sportdiplomata New Yorkból utazott volna el szombaton a miami bronzmérkőzésre – melyet 6– 4-re megnyertek az angolok –, de a gépét nem engedték felszállni.

„Ma elvileg Miamiban kellene lennem az Anglia– Franciaország meccsen, de az időjárási feltételek nem tették lehetővé, hogy odautazzaknyilatkozta Infantino. –  Így aztán inkább kijöttünk megnézni a döntő helyszínét, hogy minden készen áll-e.”

A világbajnokság fináléja magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a New Yorktól nyolc kilométerre található, New Jersey-i East Rutherfordban.

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A spanyol válogatott csapatkapitánya, szerint az Argentína elleni vb-finálé teljesen más lesz, mint a franciák elleni elődöntő.

 

 

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