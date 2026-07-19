Antonelli vezet Leclerc előtt; Russell már az 1. körben kiesett – ÉLŐ
Andrea Kimi Antonelli várhatja a pole pozícióból a Formula–1-es Belga Nagydíj versenyét. A vb-éllovas mellől Max Verstappen rugaszkodhat el, míg a második soron George Russell és Charles Leclerc osztozhat. Lewis Hamilton az ötödik, Oscar Piastri a hatodik, míg a címvédő Lando Norris a rajtbüntetése után a 13. helyről indul. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
BELGA NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|3.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|7.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|8.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|11.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|13.
|Lando Norris*
|brit
|McLaren-Mercedes
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|17.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|19.
|Carlos Sainz*
|spanyol
|Williams-Mercedes
|20.
|Lance Stroll*
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|21.
|Isack Hadjar**
|francia
|Red Bull-Ford
|22.
|Fernando Alonso**
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|*: 10 rajthelyes büntetés motorelemcsere miatt.
**: a mezőny végéről rajtol erőforráscsere miatt.
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.944
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.990
|Időmérő
|1. Antonelli 1:44.361
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
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