Nemzeti Sportrádió

Antonelli vezet Leclerc előtt; Russell már az 1. körben kiesett – ÉLŐ

H. L.H. L.
2026.07.19. 14:38
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Fotó: AFP
Címkék
verseny F1 Belga Nagydíj Formula–1
Andrea Kimi Antonelli várhatja a pole pozícióból a Formula–1-es Belga Nagydíj versenyét. A vb-éllovas mellől Max Verstappen rugaszkodhat el, míg a második soron George Russell és Charles Leclerc osztozhat. Lewis Hamilton az ötödik, Oscar Piastri a hatodik, míg a címvédő Lando Norris a rajtbüntetése után a 13. helyről indul. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

BELGA NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
3.George RussellbritMercedes
4.Charles LeclercmonacóiFerrari
5.Lewis HamiltonbritFerrari
6.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
7.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
8.Gabriel BortoletobrazilAudi
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
11.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
12.Nico HülkenbergnémetAudi
13.Lando Norris*britMcLaren-Mercedes
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
17.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
19.Carlos Sainz*spanyolWilliams-Mercedes
20.Lance Stroll*kanadaiAston Martin-Honda
21.Isack Hadjar**franciaRed Bull-Ford
22.Fernando Alonso**spanyolAston Martin-Honda
*: 10 rajthelyes büntetés motorelemcsere miatt.
**: a mezőny végéről rajtol erőforráscsere miatt.
71. BELGA NAGYDÍJ
JÚLIUS 17., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen 1:47.070
2. szabadedzés1. Antonelli 1:45.944
JÚLIUS 18., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:45.990
Időmérő1. Antonelli 1:44.361
JÚLIUS 19., VASÁRNAP
A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00

 

 

verseny F1 Belga Nagydíj Formula–1
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