Juhász Dorka 12 pontjával nyert a ligaelső Minnesota Lynx

A Lynx 101–93-ra kerekedett a tabellán 9. Portland Fire fölé. A győztes együttesben a magyar válogatott légiós bő 21 percet töltött a pályán, s ezalatt 12 pont, 5 lepattanó és 5 gólpassz került a neve mellé. A Minnesota a 20. győzelmét aratta, hat vereség mellett.

Juhász Dorka talpsérülését követően csak múlt hétfőn mutatkozott be a mostani szezonban, három meccsen lépett pályára, majd térdproblémák miatt két találkozót kihagyott.

