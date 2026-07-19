Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorka 12 pontjával nyert a ligaelső Minnesota Lynx

2026.07.19. 13:31
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Juhász Dorka (Fotó: Getty Images)
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Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Juhász Dorka remeklésével nyert hazai környezetben a ligaelső Minnesota Lynx az észak-amerikai női kosárlabdaliga (WNBA) szombati játéknapján.

A Lynx 101–93-ra kerekedett a tabellán 9. Portland Fire fölé. A győztes együttesben a magyar válogatott légiós bő 21 percet töltött a pályán, s ezalatt 12 pont, 5 lepattanó és 5 gólpassz került a neve mellé. A Minnesota a 20. győzelmét aratta, hat vereség mellett.

Juhász Dorka talpsérülését követően csak múlt hétfőn mutatkozott be a mostani szezonban, három meccsen lépett pályára, majd térdproblémák miatt két találkozót kihagyott.
 

 

Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
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