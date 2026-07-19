A Chelsea 117 millió fontért viheti a vb-bronzérmes támadót – hétfőn orvosi vizsgálatra várják

A Skysports szerint az Arsenalt megelőzve a Chelsea nyeri meg a Morgan Rogers aláírásáért folyó versenyt. A szombaton, a franciák elleni vb-bronzmeccset végijátszó Aston Villa-támadóért 117 millió fontot fizethet a londoni klub.

Ezzel ezen a nyáron másodszor dőlhet meg a brit átigazolási rekord, amit jelenleg a szintén vb-bronzérmes középpályás, Elliot Anderson tart, akivel nemrég a Manchester City egyezett meg – 116 millió fontot fizetnek érte a Nottingham Forestnek.

A Skysports úgy tudja, Rogers ügyében megegyezett a Cheslea és az Aston Villa, a 23 éves játékos hétfőn, miután hazatért a világbajnokságról, már orvosi vizsgálaton vehet részt leendő klubjánál, melyhez várhatóan hat plusz egy évre ír alá.