Nemzeti Sportrádió

A Chelsea 117 millió fontért viheti a vb-bronzérmes támadót – hétfőn orvosi vizsgálatra várják

P. K.P. K.
2026.07.19. 12:39
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Morgan Rogers (17) hét meccsen játszott a világbajnokságon, ami után a jövő héten aláírhat a chelsea-hez (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 Anglia Chelsea vb 2026 Morgan Rogers Aston Villa Premier League
A Spkysports híre szerint eldőlt az Aston Villa immár vb-bronzérmes támadójáért, Morgan Rogersért folyó átigazolási versenyfutás.

 

A Skysports szerint az Arsenalt megelőzve a Chelsea nyeri meg a Morgan Rogers aláírásáért folyó versenyt. A szombaton, a franciák elleni vb-bronzmeccset végijátszó Aston Villa-támadóért 117 millió fontot fizethet a londoni klub.

Ezzel ezen a nyáron másodszor dőlhet meg a brit átigazolási rekord, amit jelenleg a szintén vb-bronzérmes középpályás, Elliot Anderson tart, akivel nemrég a Manchester City egyezett meg – 116 millió fontot fizetnek érte a Nottingham Forestnek. 

A Skysports úgy tudja, Rogers ügyében megegyezett a Cheslea és az Aston Villa, a 23 éves játékos hétfőn, miután hazatért a világbajnokságról, már orvosi vizsgálaton vehet részt leendő klubjánál, melyhez várhatóan hat plusz egy évre ír alá.  

 

 

 

foci vb 2026 Anglia Chelsea vb 2026 Morgan Rogers Aston Villa Premier League
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