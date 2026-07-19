Szivós Márton: A klubnak, a szakosztálynak és nekem is óriási élmény volt az elmúlt idény

Különleges évadon van túl a Honvéd férfi vízilabdacsapata: a 2025–2026-os kiírásban mind a három versenysorozatban, amelyben elindult, döntőt játszott. Az együttes 19 év után jutott be a bajnoki döntőbe, 14 év után a Magyar Kupa fináléjába (mindkettőben a Ferencváros volt az ellenfél), és 21 év után szerepelhetett nemzetközi kupadöntőben – az újonnan megalapított Konferenciakupa döntőjében az olasz De Akker Bolognával csapott össze. Legutóbb 2004-ben volt hasonló időszaka a Honvédnak: akkor egyetlen naptári évben megnyerte a bajnokságot, a Bajnokok Ligáját (akkori nevén Euroliga), majd az európai Szuperkupát is.

„Mind a klubnak, mind a férfivízilabda-szakosztálynak, és személy szerint nekem is óriási fegyvertény volt, amit az elmúlt idényben elértünk, nagy élményt jelentett megélni, hogy minden sorozatban döntőt játszottunk – mondta el lapunknak Szivós Márton, a Honvéd vezetőedzője. – Természetesen evés közben jön meg az étvágy: belekóstolhattunk, milyen érzés ott lenni a versenyek végjátékában, és ebből kiindulva a következő idényben is szeretnénk minél sikeresebbek lenni.”

Az egyfordulós alapszakaszban csak az FTC-től kapott ki a Honvéd, a kupaelődöntőben ötméteresekkel jutott fináléba a Szolnok ellenében, és a Konferenciakupában is szépen lépdelt előre, sikerrel teljesítve a három selejtezőkört, majd az elődöntőt is. Egyedül a bajnoki felsőház végén érkezett egy kisebb hullámvölgy, ezt három vereséggel zárta a csapat (két meccset csak szétlövésben vesztett el), ez viszont nem sodorta veszélybe a négy közé jutást az ob I-ben. A BVSC elleni elődöntőben kiélezett mérkőzéseken két egygólos győzelmet aratott Szivós Márton csapata.

„Mindig a következő mérkőzésre összpontosítunk mindegyik sorozatban, és minden meccsre oda kell figyelni, mert bármelyik összecsapáson elúszhat akár a négy közé kerülésünk – szögezte le a tréner. – Nincs pihenőidő az évad során, figyelni kell azt is, hol tartanak a többiek, de eközben sosem tekintünk túlságosan előre.”

A De Akkerrel szemben elveszített Konferenciakupa-finálé ugyan csalódást okozott, ám Szivós Márton leszögezte: „Rendkívüli eredménynek tartom, hogy a vereség után három nappal már a bajnoki elődöntő első mérkőzésén kellett helytállnunk a BVSC-vel szemben, és sikerült kivívnunk a döntőt az ob I-ben. Kulcsmomentumok voltak az ezeken a mérkőzéseken megélt pillanatok, ezek mutatták meg, hogy a csapat nemcsak tudásban, hanem morálisan is igen magas szintet képvisel, erős a kohéziója. Ilyen csalódásból csak egy igazán összetartó társaság tudja ilyen gyorsan túltenni magát, és tud így beleállni egy másik nagyon fontos párharcba. Ez hihetetlen sportemberi tartást kíván mindenkitől.”

Kérdésünkre Szivós Márton elmondta, hogy a távozók közül Vékony Ákos és a gólkirály Nikola Moszkov máshol folytatja pályafutását, míg Kiss Bálint az elmúlt idény végén lezárta játékoskarrierjét. Lesznek érkezők is, ám a személyük a hivatalos bejelentések során derül majd ki.

„Szeretném megköszönni minden játékosomnak a dicséretes hozzáállást, amelyet az egész idényben tanúsítottak, a távozóinknak pedig sok sikert kívánok! Ugyanígy köszönöm a szurkolóinknak a folyamatos támogatást, mert sokat jelentett, bízom benne, hogy élvezték a mérkőzéseinket” – zárta gondolatait Szivós Márton.

A Honvéd a következő idényben először a Magyar Kupa negyeddöntőjében játszik szeptember 5–6-án; az ob I 2026–2027-es kiírásának első játéknapja szeptember 9.