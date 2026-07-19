Olaszországba igazolt a bajnok Pécstől a kosaras Varga Alíz

A campobassói klub tájékoztatásában kiemelte, hogy a 25 éves játékos 2022-ben megnyerte az Euroligát a Sopronnal, és részese volt annak, hogy a magyar nemzeti csapat kiharcolta a részvételt a szeptemberi világbajnokságon. Első olasz szezonját pedig a Zsiráfokkal kezdi majd meg.

A 2018-ban alapított és 2024-ben az élvonalba feljutott Castelnuovo legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Európa-kupában is érdekelt lesz.