Olaszországba igazolt a bajnok Pécstől a kosaras Varga Alíz

A bajnok NKA Universitas Pécstől az olasz Castelnuovóhoz igazolt Varga Alíz válogatott kosárlabdázó.
A campobassói klub tájékoztatásában kiemelte, hogy a 25 éves játékos 2022-ben megnyerte az Euroligát a Sopronnal, és részese volt annak, hogy a magyar nemzeti csapat kiharcolta a részvételt a szeptemberi világbajnokságon. Első olasz szezonját pedig a Zsiráfokkal kezdi majd meg.
A 2018-ban alapított és 2024-ben az élvonalba feljutott Castelnuovo legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Európa-kupában is érdekelt lesz.
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