Nemzeti Sportrádió

Olaszországba igazolt a bajnok Pécstől a kosaras Varga Alíz

2026.07.19. 13:42
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Fotó: Facebook/BCC A1Women﻿
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kosárlabda Castelnuovo Varga Alíz
A bajnok NKA Universitas Pécstől az olasz Castelnuovóhoz igazolt Varga Alíz válogatott kosárlabdázó.

A campobassói klub tájékoztatásában kiemelte, hogy a 25 éves játékos 2022-ben megnyerte az Euroligát a Sopronnal, és részese volt annak, hogy a magyar nemzeti csapat kiharcolta a részvételt a szeptemberi világbajnokságon. Első olasz szezonját pedig a Zsiráfokkal kezdi majd meg.

A 2018-ban alapított és 2024-ben az élvonalba feljutott Castelnuovo legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Európa-kupában is érdekelt lesz.

 

kosárlabda Castelnuovo Varga Alíz
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