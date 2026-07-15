Pécsi Ármin válogatott debütálását Liverpoolban is motivációként használja

Pécsi Ármin edzésbe állt Liverpoolban. A magyar labdarúgó-válogatottban a Kazahsztán ellen 3–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen bemutatkozó 21 éves kapus a „vörösök” hivatalos honlapjának adott interjút, amelyben a nemzeti csapatban játszott első mérkőzéséről is beszélt.

„Rendkívül büszke pillanat volt nekem és a családomnak is, nagyon, nagyon motivált vagyok az új idény előtt. Először vonultam edzőtáborba a nagyválogatott kerettagjaként, és örülök, hogy be is mutatkozhattam” – fogalmazott Pécsi, aki csapattársaival megkezdte a felkészülést az előttük álló évadra.

A Liverpool FC labdarúgói hamarosan az Egyesült Államokban folytatják a munkát, ahol edzőtáborban vesznek részt, és felkészülési meccseket is játszanak.

„Mindig figyelem a többieket, mit csinálnak pályán és azon kívül, amit aztán beépíthetek a saját játékomba és személyiségembe. A srácok nagyon jó fejek, sokat tanulhatok tőlük. A nyári vakáció nagyszerűen sikerült, és elég hosszú is volt, készen állok a munkára, örülök, hogy visszatérhettem a csapathoz.”

Pécsi Ármin azt is elárulta, tökéletesen otthon érzi magát a Mersey-parti városban.

„Beilleszkedtem, úgyhogy teljesen más edzésbe állni, mint az előző szezon lején, hiszen most már mindenkit ismerek. Tavaly Szoboszlai Dominik nagyon sokat segített nekem is és Kerkez Milosnak is, aki szintén akkor érkezett, mindig ott volt, ha szükségünk volt rá.”

Bár Pécsinek olyan vetélytársai vannak, mint a brazil válogatott kapusa, Alisson vagy a grúz Giorgi Mamardasvili, a felkészülési időszak a fiatal kapus számára egyben lehetőséget is jelent, hogy felhívja magára az új menedzser, Andoni Iraola figyelmét.

„Mihamarabb formába akarok lendülni, fejlődni szeretnék. Napról napra haladok, odafigyelek rá, hogy fizikailag elérjem a legjobb formámat, minden rendben legyen, és ne legyenek problémáim a testemmel. Ha ezt sikerül elérnem, akkor mutathatom meg igazán, mit is tudok valójában.”