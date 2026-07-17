Rodri: Még nem játszottuk ki az összes kártyánkat

„Az ellenfelünk tudja, milyen érzés világbajnokságot nyerni. Mi próbáljuk ezt lelkesedéssel és higgadtsággal kompenzálni” – mondta a döntő előtt az AS-nek adott exkluzív interjújában Rodri.

A Manchester Cityben légióskodó középpályás ezt követően beszélt arról a videóról, amelyben az elődöntő után az öltözőbe menet azt ismételgette „ó, istenem!”.

„Ez a második döntőnk, és azon gondolkodtam, mit is jelent ez, mit jelent jól teljesíteni, látva, hogy a csapat fejlődött, és olyan csapatokat győzött le, mint Franciaország, Portugália és Belgium. Tudva, hogy még egy lépés van hátra, de boldog és izgatott vagyok, hogy döntőbe jutottunk. A vb előtt is mondtam, hogy remekül érzem magam, csak kellett a meccsrutin. Most vagyok a legjobb formámban” – szögezte le Rodri, aki a tizedik labdarúgó lehet, aki BL-t, vb-t és Aranylabdát is nyer.

„Életem egyik legboldogabb pillanata volt, amikor először kerültem be a válogatottba. Sohasem gondoltam volna, hogy eljutok idáig. Kemény munkával, fegyelemmel és azzal, hogy állandóan fejlődni szeretnél, el lehet jutni ezekig a pillanatokig” – mondta a spanyol középpályás. Hozzátette: többször is beszélt Pep Guardiolával a sérülése után. Az volt mindkettejüknek a legfontosabb, hogy megerősítsék a testét, ezért az idény során fokozatosan kapott egyre több játékpercet.

A világbajnokság eddigi részét így összegezte Rodri: „Mint minden csapat, mi is lassan indultunk, majd javultunk, és megtaláltuk a legjobb formánkat. Még nem játszottuk ki az összes kártyánkat, nem is lenne okos dolog. A csapat a kieséses szakaszban pluszenergiát mozgósított. A csoportkörben pedig egyetlen gólt sem kaptunk, és nagy győzelmeket arattunk erős ellenfelek ellen. De a legjobb formánk később jött elő, ebben egyetértek.”

Rodri az Aranylabda megnyerése után elmondta, hogyha Lamine Yamal így folytatja, ő is megnyerheti a legrangosabb egyéni elismerést. „Két évvel ezelőttről beszélünk; azóta hatalmasat fejlődött, és most 19 évesen részt vesz az első világbajnokságán. Figyelembe véve a csapatot és azt a tényt, hogy ez az első ilyen élménye, nagyon magas szinten teljesít. Van még hova fejlődnie, de leginkább a labda nélküli játékával, a csapatért hozott áldozataival és azzal nyűgöz le, hogy megérti: bizonyos helyzetekben segíteni kell a többieknek. A Franciaország elleni mérkőzés volt a legjobb mérkőzése.”

„Más lesz Argentína ellen, mint volt Franciaországgal szemben. Máshogy kell hozzáállni ehhez a két ellenfélhez. Franciaországnak nagyobb támadóereje van, ellene inkább az átmenetekre helyeztük a hangsúlyt. Argentína jóval egységesebb csapat, inkább a labdatartásra épít, nagyon agresszív, karizmatikus… – mondta már a döntőt illetően Rodri, aki Lionel Messi semlegesítését is kiemelte. – Távol kell tartanunk a tizenhatosunktól. Másodszor, amikor elkerülhetetlenül védekeznünk kell, közelebb kell húzódnunk hozzá, agresszívebbnek kell lennünk. Talán nem szabad olyan mélyre visszahúzódnunk. Olyan csapat vagyunk, amelyik a pálya felső részén nyomást gyakorol, hogy az ellenfelet hátrálásra kényszerítse, és szerintem ez a vasárnapi mérkőzés kulcsa. De egy olyan kiszámíthatatlan játékosnál, mint Leo, nagyon óvatosnak kell lennünk.”

2010-ben Iker Casillas volt a spanyol válogatott csapatkapitánya, aki magasba emelhette a vb-trófeát, most Rodrit érheti ez a megtiszteltetés, ha nyernek. „Az uruguayi mérkőzés napján vele voltam, és beszélgettünk kicsit. Muszáj higgadtnak maradnunk, nem szabad szoronganunk a győzelem miatt. Ahogy a fiúknak is mondtam a Franciaország elleni mérkőzés napján: jobban kell akarnunk a győzelmet, mint amennyire félnünk kell a vereségtől. Végül is az életben a bátorság többnyire kifizetődik.”

Végezetül Rodri üzent a hazai futballhíveknek is: „Szükségünk van a szurkolók támogatására, ahogy azt megtették az egész vébé alatt. Az országunkat már régóta megosztják a különböző ellentétek, a foci pedig az, ami mindannyiunkat összehoz. Mi nem vagyunk ott, de érezzük az ottani helyzetet, az ország hangulatát. Őrjöngenek, támogatnak minket, szurkolnak nekünk otthonról.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!