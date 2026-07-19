Szőke Alex megverte az olimpiai, világ- és Európa-bajnok oroszt a BOK-csarnokban!

A 2021-ES TOKIÓI OLIMPIA óta nem láthattuk szőnyegen az oroszok kötöttfogású 97 kilogrammos klasszisát, a Japánban ötkarikás aranyérmes, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok Musza Jevlojevet.

A súlycsoportot három éven át teljesen domináló sportoló most vasárnap, a budapesti BOK-csarnokban tért vissza, és magabiztosan menetelt az elődöntőig.

Csakúgy, mint vb-ezüst- és Eb-bronzérmesünk, Szőke Alex is, akinek ifjú, még feltörekvő birkózóként többször is meggyűlt a baja az orosszal, 2020-ban a világkupa döntőjében, a 2021-ben az olimpia negyeddöntőjében kapott ki tőle.

Az ESMTK kiválóságának az U23-as világbajnok örmény Hajk Hlojanon és az Európa-bajnoki második német Lucas Lazogianison át vezetett az útja az elődöntőig, mindkét vetélytársa ellen irányított, 1:1-gyel, előbb szereztt ponttal győzött.

Musza Jevlojev pirosban, Szőke Alex kékben lépett szőnyegre. Nagy iramban kezdtek a felet, magyar indított jobban, egykarra dolgozott, negyven másodpercig irányított, aztán az orosz átvette tőle a domináns szerepet, fél perc telt el így, Jevlojevnek adták a passzivitási pontot, lentről nem tudott akciózni.

A mérkőzés intenzitása nem csökkent, Szőke Alex erőfeszítéseit passzivitási ponttal ismerték el a bírók, lenti helyzetben azonban neki sem jött össze az akció. Menni kellett előre, mert az 1:1 nem nekünk kedvezett.

„Alex, Alex, Alex” – zúgott a lelátó. Ment is előre, mindkét karját az orosz vállai alá tette, mélyen, kibillentette az egyensúlyából az oroszt, és földre vitte, 3:1 ide! Jevlojev hitetlenkedve térdelt a szőnyegen, megrázta magát, megindult kőkeményen, Szőke Alex azonban sikerrel hárította a próbálkozásait, és fantasztikus győzelemmel jutott döntőbe.

Junior-világ- és Európa-bajnokunk, Darabos László is kiválóan szerepelt, 2:0-ra megverte az U23-as pánamerikai bajnok amerikai Adeu Attbaót, majd az U23-as Eb-harmadik grúz Luka Gabiszonján is túljutott. Jöhetett az a finn Konsta Mäenpää, aki nagy meglepetésre tulajdonképpen simán nyert világ- és Európa-bajnoki ezüstérmesünk, Vitek Dárius ellen a nyolcaddöntőben.

Darabos remekül birkózott, passzivitási ponttal és két levitellel 5:1-re diadalmaskodott, Szőkéhez hasonlóan így ő is bejutott a vasárnap esti döntőbe.

POLYÁK IMRE–VARGA JÁNOS–KOZMA ISTVÁN-EMLÉKVERSENY

Vasárnap

Kötöttfogás

82 kg. Nyolcaddöntő: Kodric (horvát)–Tösmagi 3:1

97 kg. Nyolcaddöntő: Szőke–Hlojan (örmény) 1:1 – előbb szerzett ponttal. Negyeddöntő: Szőke–Lazogianis (német) 1:1 – e. sz. p. Elődöntő: Szőke–Jevlojev 3:1

130 kg. Selejtező: Vitek–Shodiyarov (üzbég) 4:1. Nyolcaddöntő: Darabos–Attbao (amerikai) 2:0, Mäenpää (finn)–Vitek 4:1. Negyeddöntő: Darabos–Gabiszonja (grúz) 2:0. Elődöntő: Darabos–Mäenpää (finn) 5:1