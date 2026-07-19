Csank János: Kíváncsi vagyok, Messi bírja-e, hogy neki kell hoznia a meccset

A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya lapunknak nyilatkozott a vb-döntő esélyeiről:

„Érdekes helyzetben vagyok, hiszen kedvelem a spanyol futballt, ugyanakkor Lionel Messi játékát is. Nem vagyok szurkoló, mind a két válogatott szimpatikus, meglehet, kilencven perc alatt nem dől el a párharc. Hatalmas taktikai harcot hozhat a mérkőzés, az egyéniségek szerepe döntő lesz, kíváncsi vagyok, Messi bírja-e, hogy neki kell hoznia a meccset. Bármilyen eredményt el tudok képzelni, nálam mind a két csapat világbajnok, még ha Argentína menet közben ezt nem is mutatta meg.”