Nemzeti Sportrádió

Csank János: Kíváncsi vagyok, Messi bírja-e, hogy neki kell hoznia a meccset

R. P.R. P.
2026.07.19. 12:48
Címkék
vb 2026 Lionel Messi Csank János Argentína Spanyolország

A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya lapunknak nyilatkozott a vb-döntő esélyeiről:

„Érdekes helyzetben vagyok, hiszen kedvelem a spanyol futballt, ugyanakkor Lionel Messi játékát is. Nem vagyok szurkoló, mind a két válogatott szimpatikus, meglehet, kilencven perc alatt nem dől el a párharc. Hatalmas taktikai harcot hozhat a mérkőzés, az egyéniségek szerepe döntő lesz, kíváncsi vagyok, Messi bírja-e, hogy neki kell hoznia a meccset. Bármilyen eredményt el tudok képzelni, nálam mind a két csapat világbajnok, még ha Argentína menet közben ezt nem is mutatta meg.”

 

vb 2026 Lionel Messi Csank János Argentína Spanyolország
Legfrissebb hírek

Jerzy Dudek: A jelenlegi formájában Spanyolország az egyetlen válogatott, amely le tudja győzni Franciaországot és Argentínát is

Foci vb 2026
7 perce

„Argentína többször nyert hátrányból, ami mutatja, mennyire egységes, mentálisan erős”

Foci vb 2026
21 perce

Dudek szerint Martínez jobban védi a ziccereket, de Simón erősebb lábbal

Foci vb 2026
52 perce

„Egy lenyűgöző bronzmeccs után a kékek megbánással töltik meg bőröndjeiket”

Foci vb 2026
1 órája

A Chelsea 117 millió fontért viheti a vb-bronzérmes támadót – hétfőn orvosi vizsgálatra várják

Foci vb 2026
1 órája

Minden, ami tudni érdemes a vb-döntő előtt – látványos infografikák

Foci vb 2026
1 órája

„Ki lehet jelenteni, hogy a vita véget ért: Lionel Messi a világ legjobb futballistája, jobb Cristiano Ronaldónál is”

Foci vb 2026
1 órája

Az angol sajtó a bronzérem után is nekiment Tuchelnek – nem ezért hozták

Foci vb 2026
2 órája