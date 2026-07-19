Nemzeti Sportrádió

Öt versenyző kapott rajtbüntetést a Belga Nagydíjra

H. L.H. L.
2026.07.19. 14:12
Sainz az ötödik versenyző, aki rajtbüntetést kapott Spában (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 Belga Nagydíj Carlos Sainz Jr. Formula–1
Carlos Sainz Jr. az ötödik versenyző, aki rajtbüntetést kap a Formula–1-es Belga Nagydíj 15 órakor rajtoló versenyére.

Mint ismert, a mclarenes Lando Norris, a Red Bull-os Isack Hadjar és az Aston Martin párosa, Fernando Alonso és Lance Stroll is rajtbüntetést kapott a Belga Nagydíjon motorelemcsere miatt. Ehhez a négy pilótához csatlakozott most az eredetileg a tizennegyedik rajthelyet megszerző Carlos Sainz Jr. A Williams-pilótát azt követően sorolják hátra a tizenkilencedik helyre, hogy új központi elektronikát és energiatárolót szereltek az autójába, és az előbbi elemből meghaladta az egy adott évben felhasználható mennyiséget

A spanyol a 10 rajthelyes büntetés értelmében Stroll-lal osztozik az utolsó előtti rajtsoron, míg a mezőny végéről Hadjar és Alonso várhatja a piros lámpák kialvását. Sainz büntetése értelmében Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Alexander Albon és Oliver Bearman is előrelép egy-egy helyet. 

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Hamilton úgy érezte, a balesete után más volt az autója, ám vasárnap előrébb törne. Verstappen tudja, inkább hátrafelé kell majd figyelnie.

 

BELGA NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:44.361átlag: 6.6 km/ó
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:44.6780.317 mp h.
3.Lando Norris*britMcLaren-Mercedes1:44.8010.440
4.George RussellbritMercedes1:44.8690.508
5.Charles LeclercmonacóiFerrari1:44.8930.532
6.Lewis HamiltonbritFerrari1:44.8950.534
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:45.0160.655
8.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:45.1430.782
9.Gabriel BortoletobrazilAudi1:45.6281.267
10.Isack Hadjar**franciaRed Bull-Ford- 
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:46.1200.978
12.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:46.3311.189
13.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:46.3921.250
14.Nico HülkenbergnémetAudi1:46.6711.529
15.Carlos Sainz*spanyolWilliams-Mercedes1:46.7771.635
16.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:47.1131.248
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:47.1201.255
18.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:47.8011.936
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:47.8231.958
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:47.9712.106
21.Fernando Alonso**spanyolAston Martin-Honda1:50.0024.137
22.Lance Stroll*kanadaiAston Martin-Honda1:50.1774.312
*: 10 rajthelyes büntetés motorelemcsere miatt.
**: a mezőny végéről rajtol erőforráscsere miatt.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Norris1:45.8651.Antonelli1:45.142
2.Verstappen1:45.9302.Leclerc1:45.397
3.Hadjar1:46.0623.Norris1:45.454
4.Hamilton1:46.1244.Hamilton1:45.543
5.Russell1:46.1855.Verstappen1:45.589
6.Lindblad1:46.1916.Lindblad1:45.629
7.Leclerc1:46.2787.Piastri1:45.671
8.Antonelli1:46.3048.Russell1:45.689
9.Piastri1:46.4339.Hadjar1:45.823
10.Lawson1:46.50110.Bortoleto1:46.082
11.Bortoleto1:46.60911.Lawson1:46.120
12.Gasly1:46.67912.Gasly1:46.331
13.Colapinto1:46.79513.Colapinto1:46.392
14.Hülkenberg1:46.89314.Hülkenberg1:46.671
15.Sainz1:47.08015.Sainz1:46.777
16.Bearman1:47.11316.Bearman1:46.779
17.Albon1:47.120  
18.Ocon1:47.801  
19.Bottas1:47.823  
20.Pérez1:47.971  
21.Alonso1:50.002  
22.Stroll1:50.177  

BELGA NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
3.George RussellbritMercedes
4.Charles LeclercmonacóiFerrari
5.Lewis HamiltonbritFerrari
6.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
7.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
8.Gabriel BortoletobrazilAudi
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
11.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
12.Nico HülkenbergnémetAudi
13.Lando Norris*britMcLaren-Mercedes
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
17.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
19.Carlos Sainz*spanyolWilliams-Mercedes
20.Lance Stroll*kanadaiAston Martin-Honda
21.Isack Hadjar**franciaRed Bull-Ford
22.Fernando Alonso**spanyolAston Martin-Honda
*: 10 rajthelyes büntetés motorelemcsere miatt.
**: a mezőny végéről rajtol erőforráscsere miatt.
71. BELGA NAGYDÍJ
JÚLIUS 17., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen 1:47.070
2. szabadedzés1. Antonelli 1:45.944
JÚLIUS 18., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:45.990
Időmérő1. Antonelli 1:44.361
JÚLIUS 19., VASÁRNAP
A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00


 

 

verseny F1 Belga Nagydíj Carlos Sainz Jr. Formula–1
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