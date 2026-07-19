Öt versenyző kapott rajtbüntetést a Belga Nagydíjra
Mint ismert, a mclarenes Lando Norris, a Red Bull-os Isack Hadjar és az Aston Martin párosa, Fernando Alonso és Lance Stroll is rajtbüntetést kapott a Belga Nagydíjon motorelemcsere miatt. Ehhez a négy pilótához csatlakozott most az eredetileg a tizennegyedik rajthelyet megszerző Carlos Sainz Jr. A Williams-pilótát azt követően sorolják hátra a tizenkilencedik helyre, hogy új központi elektronikát és energiatárolót szereltek az autójába, és az előbbi elemből meghaladta az egy adott évben felhasználható mennyiséget
A spanyol a 10 rajthelyes büntetés értelmében Stroll-lal osztozik az utolsó előtti rajtsoron, míg a mezőny végéről Hadjar és Alonso várhatja a piros lámpák kialvását. Sainz büntetése értelmében Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Alexander Albon és Oliver Bearman is előrelép egy-egy helyet.
BELGA NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:44.361
|átlag: 6.6 km/ó
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:44.678
|0.317 mp h.
|3.
|Lando Norris*
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:44.801
|0.440
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:44.869
|0.508
|5.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:44.893
|0.532
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:44.895
|0.534
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:45.016
|0.655
|8.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:45.143
|0.782
|9.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:45.628
|1.267
|10.
|Isack Hadjar**
|francia
|Red Bull-Ford
|-
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:46.120
|0.978
|12.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:46.331
|1.189
|13.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:46.392
|1.250
|14.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:46.671
|1.529
|15.
|Carlos Sainz*
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:46.777
|1.635
|16.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:47.113
|1.248
|17.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:47.120
|1.255
|18.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:47.801
|1.936
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:47.823
|1.958
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:47.971
|2.106
|21.
|Fernando Alonso**
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:50.002
|4.137
|22.
|Lance Stroll*
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:50.177
|4.312
|*: 10 rajthelyes büntetés motorelemcsere miatt.
**: a mezőny végéről rajtol erőforráscsere miatt.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Norris
|1:45.865
|1.
|Antonelli
|1:45.142
|2.
|Verstappen
|1:45.930
|2.
|Leclerc
|1:45.397
|3.
|Hadjar
|1:46.062
|3.
|Norris
|1:45.454
|4.
|Hamilton
|1:46.124
|4.
|Hamilton
|1:45.543
|5.
|Russell
|1:46.185
|5.
|Verstappen
|1:45.589
|6.
|Lindblad
|1:46.191
|6.
|Lindblad
|1:45.629
|7.
|Leclerc
|1:46.278
|7.
|Piastri
|1:45.671
|8.
|Antonelli
|1:46.304
|8.
|Russell
|1:45.689
|9.
|Piastri
|1:46.433
|9.
|Hadjar
|1:45.823
|10.
|Lawson
|1:46.501
|10.
|Bortoleto
|1:46.082
|11.
|Bortoleto
|1:46.609
|11.
|Lawson
|1:46.120
|12.
|Gasly
|1:46.679
|12.
|Gasly
|1:46.331
|13.
|Colapinto
|1:46.795
|13.
|Colapinto
|1:46.392
|14.
|Hülkenberg
|1:46.893
|14.
|Hülkenberg
|1:46.671
|15.
|Sainz
|1:47.080
|15.
|Sainz
|1:46.777
|16.
|Bearman
|1:47.113
|16.
|Bearman
|1:46.779
|17.
|Albon
|1:47.120
|18.
|Ocon
|1:47.801
|19.
|Bottas
|1:47.823
|20.
|Pérez
|1:47.971
|21.
|Alonso
|1:50.002
|22.
|Stroll
|1:50.177
BELGA NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|3.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|7.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|8.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|11.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|13.
|Lando Norris*
|brit
|McLaren-Mercedes
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|17.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|19.
|Carlos Sainz*
|spanyol
|Williams-Mercedes
|20.
|Lance Stroll*
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|21.
|Isack Hadjar**
|francia
|Red Bull-Ford
|22.
|Fernando Alonso**
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|*: 10 rajthelyes büntetés motorelemcsere miatt.
**: a mezőny végéről rajtol erőforráscsere miatt.
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.944
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.990
|Időmérő
|1. Antonelli 1:44.361
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00