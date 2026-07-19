Dudek szerint Martínez jobban védi a ziccereket, de Simón erősebb lábbal

– Kezdjük testhezálló kérdéssel: ki a jobb kapus, Emiliano Martínez vagy Unai Simón?

– Mindketten nagyszerűek – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Jerzy Dudek 60-szoros lengyel válogatott kapus, aki játszott a 2002-es vb-n. – Martínez rutinosabb, jobban védi a lövéseket és a ziccereket, míg Unai Simón lábbal erősebb, remekül passzol és helyezkedik, illetve ragyogóan érzi a játék alakulását. Mivel a spanyolok magasan védekeznek, rendre messze kimozdul a kapujából és a hosszú indításokra kiválóan csap le. Érdekes, hogy a vb-döntős kapusok egyike sem elit klubban játszik, Martínez az Aston Villában, Simón pedig az Athletic Bilbaóban szerepel. Kíváncsi lennék, hogyan teljesítenének olyan csapatokban, mint a Real Madrid, a Barcelona vagy a Liverpool.

Unai Simón biztos pont a spanyolok kapujában, ez ideig egyetlen gólt kapott a vb-n (Fotó: Reuters)





– A két legjobb csapat jutott a döntőbe?

– A torna előtt a legtöbben Franciaországról, Spanyolországról és Argentínáról beszéltek aranyvárományosként, így nem meglepő, hogy ez a két válogatott játssza a döntőt. Az elődöntőbe valóban a legjobb négy jutott be, s mivel az argentinok az angolokat, a spanyolok pedig a franciákat győzték le, a két legjobb játssza a finálét. Anglia remekül teljesített az argentinok elleni meccsig, a franciák pedig valamivel esélyesebbek voltak a spanyoloknál, mégsem győztek. Amikor a nagy válogatottakról beszélünk, mindig szóba kerül, hogyan változnak a torna során. Meccsről meccs­re jobban játszanak, és úgy fejlődnek, hogy közben mindig meg tudják lepni ellenfeleiket. Nos, Spanyolország meglepte Franciaországot – kijelenthetjük, hogy felülmúlta. Tökéletesen semlegesítette a francia együttes klasszisait. Argentína pedig elképesztő fordítást mutatott be Anglia ellen. Egyiptom ellen is fantasztikus volt, amikor nulla kettőről nyert, már akkor megmutatta erejét. Egyszerűen hihetetlen, mire képes ez a két válogatott, amikor magasabb fokozatba kapcsol.



– Sokak szerint Argentínát végig segítették külső tényezők. Erről mit gondol?

– Voltak gyengébb időszakai és szerencsés pillanatai is, de egy-egy igazán nagy csapat mellett gyakran ott áll a szerencse is. Tény, az argentinok szempontjából kedvezően alakultak a játékvezetői döntések, rengeteget hibáztak az ellenfelek – sok minden összejött. Ennek oka, hogy folyamatosan nyomás alatt tudják tartani az ellenfelüket, és ezzel rengeteg helyzetet teremtenek. Természetesen beszélhetünk arról is, hogy Anglia az utolsó harminc percben nagyon visszaesett. Szerintem Thomas Tuchel szövetségi kapitány változtatásai nem segítették a csapatot… Ezzel szemben Lionel Scaloni éppen az ellenkezőjét tette, a cseréi egyértelműen javítottak együttese játékán. A mérkőzés egyik döntő különbségét a csereként beálló játékosok és a cserék időzítése jelentette. Argentína megérdemelten jutott a döntőbe.



– Ráadásul Lionel Messi fantasztikusan játszik a tornán.

– Egyszerűen elképesztő figura. Amikor nála van a labda, hihetetlen, mit művel vele. Kiváló döntéseket hoz, szinte bármilyen helyzetből képes gólt szerezni. Anglia ellen is a legfontosabb pillanatokban állt a csapata élére, elkérte a labdát, és úgy irányította a játékot, mint egy klasszis irányító az amerikai futballban. A tornán gólokat szerez és gólpasszokat ad, a döntő eredményétől függetlenül a vb legjobb játékosa. Persze már nem fut annyit, mint fénykorában, de nem is kell neki. Elég, ha mindig a megfelelő helyen van és okosan játszik, márpedig ő a világ egyik legintelligensebb futballistája. A kisujjában van a sportág, megérdemli a torna legjobbjának járó díjat.



Emiliano Martínez magabiztosságára minden

eddiginél nagyobb szükségük lesz az argentinoknak (Fotó: AFP)



– Vele szemben a spanyolok legnagyobb sztárja, Lamine Yamal eddig nem csillogott a vb-n. Miért?

– Egyrészt még nagyon fiatal, másfelől a spanyolok játékában nem az a hangsúlyos, hogy őt helyezzék előtérbe vagy neki alakítsanak ki helyzeteket. Áldozatosan, a csapatérdeknek megfelelően futballozik.



– Feltűnő, hogy a két szélső védő, Marc Cucurella és Pedro Porro milyen kiválóan futballozik.

– A válogatott játékában kulcsszerepe van annak, hogyan teljesítenek a szélső hátvédek. Ők jelentik a különbséget a csapat szerkezetében és a különböző játékrendszerek közötti átmenetekben. A spanyolok meccseit vizsgálva úgy tűnik, mintha egy emberrel többen lennének a pályán: a középpályára rendszeresen fellép valamelyik középhátvéd, létszámfölényt kialakítva ezzel. Ugyanez igaz a két szélső hátvédre, folyamatosan felfutnak, remekül mozognak a mezőnyben és a tizenhatosnál, továbbá agresszívan védekeznek. Ez a játékstílus a csapat sikerének egyik legfontosabb tényezője. Hozzá kell tenni, Luis de la Fuente szövetségi kapitány ragyogó érzékkel nyúl a mérkőzésekbe. Jól olvassa a játékot, időben felismeri, min kell változtatni, a cseréi rendre javítanak együttese teljesítményén. Ez nagy segítséget jelent abban is, hogy a válogatott végig magas intenzitással tudjon futballozni. Ezért is lesz rendkívül érdekes a Spanyolország–Argentína döntő. Mindkét gárda fantasztikus futballt játszik és mindkét oldalon kiváló kapitány dolgozik. Nagyon jól értik a játékot, pontosan tudják, mikor és hogyan kell a cserékkel segíteni. Jó kis taktikai csata lesz ez!



– Összességében hogyan tetszett a vb?

– Csehországtól és Tunéziától sokkalt többet vártam, Norvégia viszont kellemes meglepetést szerzett, remekül futballozott. Japán is nagyszerűen szerepelt, és Anglia is jó tornát zárt. Nagyszerű világbajnokság ez, most volt lehetőségük megmutatni magukat olyan csapatoknak, mint Curacao vagy a Zöld-foki-szigetek. Utóbbi kapcsán megjegyzendő, Argentínától és Spanyolországtól sem kapott ki a rendes játékidőben. Jó volt látni, hogy a kisebb együttesek nem adják meg könnyen magukat, élvezték a torna minden pillanatát, ez az egész torna egyik legnagyobb élménye. Remélem, a következő vb-n Lengyelországot és Magyarországot is láthatjuk majd.



– Ki nyeri meg a világbajnokságot?

A jelenlegi formájában Spanyolország az egyetlen válogatott, amely le tudja győzni Franciaországot és Argentínát is. Ha muszáj választanom, egy hajszállal Spanyolországot tartom esélyesebbnek, de ezt a meccset az apró részletek is eldönthetik.