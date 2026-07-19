A világ atlétikája ismét házhoz jött – fókuszban a Gyulai István Memorial

Két hónappal a hazánkban bemutatkozó atlétikai világdöntő, avagy World Athletics Ultimate Championship előtt a sportág szupersztárjai és magyar klasszisai megmutattak valamit abból, mire számíthatunk tőlük szeptember 11. és 13. között. Az idei évtől a legendás olimpiai bajnok kalapácsvető, Zsivotzky Gyula nevét viselő Nemzeti Atlétikai Központban kedden világraszóló eredményeknek tapsolhatott a szép számú nézősereg.

Armand Duplantis „csak” 607 centiméterig jutott, de így is övé lett a legjobb eredményt elérő atlétának járó dr. Spiriev Bojidar-trófea

Férfi rúdugrásban fantasztikus mezőny sorakozott fel, jobbnál jobb versenyzőket láthatott a közönség

Visszatért hozzánk Armand Duplantis, aki egy évvel ezelőtt karrierje 13. világcsúcsát éppen a Gyulai István Memorialon teljesítette. A 632 centiméter átugrásához most is közel járt, de ezúttal nem járt sikerrel, viszont a rajongók így is imádták őt. A verseny utáni órákban már az ő gondolatai is a világdöntő körül keringtek, hiszen izgalmas klipforgatáson vett részt, hogy ne csak jól hangozzon, de jól is mutasson az esemény általa megírt hivatalos dala.

A Gyulai Memorialon közel járt a világcsúcshoz a nyár egyik felfedezettje, Ja’Kobe Tharp is, az amerikai gátfutó csupán egyetlen tizedre maradt el a tengerentúli egyetemi bajnokságon futott 12.75 másodperces teljesítményétől. Duplantis és Tharp mellett a sztárok közül a görög Miltiadisz Tentoglu (távolugrás), a kanadai Ethan Katzberg (kalapácsvetés), az algériai Dzsamel Szedzsati (800 méter), a Saint Lucia-i Julien Alfred (100 méter), az egyaránt amerikai Gabrielle Thomas (200 méter) és Masai Russell (100 m gát), valamint az ausztrál Nina Kennedy (rúdugrás) sem okozott csalódást, mindannyian győztesen hagyhatták el a magyar fővárost.

Halász Bence 81.65 méteres szép eredménnyel harmadik lett kalapácsvetésben

A sprinter Illovszky Dominik is örült Kozák Luca újabb országos csúcsának 100 gáton

A hazai pálya előnyével a legnagyobb neveink ezúttal is élni tudtak: Halász Bence 81.65 méteres idei legjobbjával harmadik lett kalapácsvetésben, Molnár Attila élete második legjobb eredményével (44.51 másodperc) a második helyen ért célba 400 méteren, Kozák Luca pedig óriásit futva 12.59 másodpercre javította saját országos csúcsát 100 méteres gátfutásban.

Ők mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy a 16. legyen minden idők legerősebb Gyulai Memorialja. Az eredmények alapján történő számítás szerint 93 581 ponttal zárt a viadal, amivel több Gyémánt Liga-fordulót is maga mögé utasított!

Balra Muzala Samukonga (44.02), mögötte Molnár Attila (44.51) a 400 méter céljában

A 2019-ben világbajnok jamaicai távolugró, Tajay Gayle ezúttal nem repült elég messzire

A férfi 100 méter mezőnye, középen a 9.99-nel győztes kameruni Emmanuel Eseme

Az túlzás, hogy a rúdugró Emanuil Karalisz fejre állt volna, de „csak” 590-ig jutott

A 100 gát párizsi olimpiai bajnoka, Masai Russell ezúttal is villámgyors volt

A fiúk kívánsága most nem teljesült, Duplantis nem javította a világcsúcsot 632 centire

Sprinter klasszisunk, Takács Boglárka méltán az egyik legnépszerűbb magyar atléta

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 18-i lapszámában jelent meg.)