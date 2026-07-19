Nemzeti Sportrádió

A világ atlétikája ismét házhoz jött – fókuszban a Gyulai István Memorial

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.07.19. 11:04
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A győztesek, álló sor, balról: Emil Agyekum (férfi 400 m gát) Eleanor Patterson (női magasugrás), Nina Kennedy (női rúdugrás), Armand Duplantis (férfi rúdugrás), Monae Nichols (női távolugrás), Ethan Katzberg (férfi kalapácsvetés), Jasmine Jones (női 400 m gát), Miltiadisz Tentoglu (férfi távolugrás), Leonardo Fabbri (férfi súlylökés), Abbey Caldwell (női 1500 m), Mathew Kipchumba Kipsang (férfi 3000 m), Phanuel Kipkosgei Koech (férfi 1500 m), Muzala Samukonga (férfi 400 m). Ülő sor, balról: a v
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Gyulai István Memorial atlétika Képes Sport
A Gyulai István Memorial 2026-ban is a szabadtéri szezon egyik legmagasabb színvonalú egynapos atlétikai viadala lett.

Két hónappal a hazánkban bemutatkozó atlétikai világdöntő, avagy World Athletics Ultimate Championship előtt a sportág szupersztárjai és magyar klasszisai megmutattak valamit abból, mire számíthatunk tőlük szeptember 11. és 13. között. Az idei évtől a legendás olimpiai bajnok kalapácsvető, Zsivotzky Gyula nevét viselő Nemzeti Atlétikai Központban kedden világraszóló eredményeknek tapsolhatott a szép számú nézősereg.

Armand Duplantis „csak” 607 centiméterig jutott, de így is övé lett a legjobb eredményt elérő atlétának járó dr. Spiriev Bojidar-trófea
Férfi rúdugrásban fantasztikus mezőny sorakozott fel, jobbnál jobb versenyzőket láthatott a közönség

Visszatért hozzánk Armand Duplantis, aki egy évvel ezelőtt karrierje 13. világcsúcsát éppen a Gyulai István Memorialon teljesítette. A 632 centiméter átugrásához most is közel járt, de ezúttal nem járt sikerrel, viszont a rajongók így is imádták őt. A verseny utáni órákban már az ő gondolatai is a világdöntő körül keringtek, hiszen izgalmas klipforgatáson vett részt, hogy ne csak jól hangozzon, de jól is mutasson az esemény általa megírt hivatalos dala.

A Gyulai Memorialon közel járt a világcsúcshoz a nyár egyik felfedezettje, Ja’Kobe Tharp is, az amerikai gátfutó csupán egyetlen tizedre maradt el a tengerentúli egyetemi bajnokságon futott 12.75 másodperces teljesítményétől. Duplantis és Tharp mellett a sztárok közül a görög Miltiadisz Tentoglu (távolugrás), a kanadai Ethan Katzberg (kalapácsvetés), az algériai Dzsamel Szedzsati (800 méter), a Saint Lucia-i Julien Alfred (100 méter), az egyaránt amerikai Gabrielle Thomas (200 méter) és Masai Russell (100 m gát), valamint az ausztrál Nina Kennedy (rúdugrás) sem okozott csalódást, mindannyian győztesen hagyhatták el a magyar fővárost.

Halász Bence 81.65 méteres szép eredménnyel harmadik lett kalapácsvetésben
A sprinter Illovszky Dominik is örült Kozák Luca újabb országos csúcsának 100 gáton

A hazai pálya előnyével a legnagyobb neveink ezúttal is élni tudtak: Halász Bence 81.65 méteres idei legjobbjával harmadik lett kalapácsvetésben, Molnár Attila élete második legjobb eredményével (44.51 másodperc) a második helyen ért célba 400 méteren, Kozák Luca pedig óriásit futva 12.59 másodpercre javította saját országos csúcsát 100 méteres gátfutásban.

Ők mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy a 16. legyen minden idők legerősebb Gyulai Memorialja. Az eredmények alapján történő számítás szerint 93 581 ponttal zárt a viadal, amivel több Gyémánt Liga-fordulót is maga mögé utasított!

Balra Muzala Samukonga (44.02), mögötte Molnár Attila (44.51) a 400 méter céljában
A 2019-ben világbajnok jamaicai távolugró, Tajay Gayle ezúttal nem repült elég messzire
A férfi 100 méter mezőnye, középen a 9.99-nel győztes kameruni Emmanuel Eseme
Az túlzás, hogy a rúdugró Emanuil Karalisz fejre állt volna, de „csak” 590-ig jutott
A 100 gát párizsi olimpiai bajnoka, Masai Russell ezúttal is villámgyors volt
A fiúk kívánsága most nem teljesült, Duplantis nem javította a világcsúcsot 632 centire
Sprinter klasszisunk, Takács Boglárka méltán az egyik legnépszerűbb magyar atléta

 (A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 18-i lapszámában jelent meg.)

 

Gyulai István Memorial atlétika Képes Sport
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