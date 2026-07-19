Fél nap – Somogyi Zsolt jegyzete

És itt a vége, a legfontosabb kérdést kell már csak tisztázni: címvédést látunk és Argentína negyedszer, vagy tizenhat év szünet után Spanyolország másodszor lesz világbajnok? Világklasszis támadók mindkét oldalon, de melyik védelem lesz stabilabb? A két legnagyobb sztár között húsz év a különbség, Lionel Messi 1987-ben, Lamine Yamal 2007-ben született, az argentin (aki elmondhatatlanul sokat köszönhet Spanyolországnak, nyilván Barcelonának) pályafutása befejező szakaszában, talán azt lezárva készül a fináléra, a tinisztár már Európa-bajnok, és bár eddig ez nem az ő vb-je, lehet, hogy épp vasárnap ragadja magához a főszerepet. Bárhogy is alakul, emlékezetes mérkőzés vár ránk. (Ahogy a bronzmeccs nem az, legyen bármilyen magas színvonalú. Futballőrülteket kérdeztem az előző tornák utolsó előtti párosításáról, a csapatok alig voltak meg, a végeredmény végképp törlődött: nem érdekes, nem valódi tétmeccs, hiába érem a tét.) A fináléra emlékszik a futballkedvelő: aki szerelmes a játékba, minden, általa már megélt döntőről elmondja, pontosan hol, kivel nézte a meccset.

A legmesszebb kerülném, hogy önmagamtól idézzek, de a katari vb utolsó napján is írhattam jegyzetet: akkor is Messiről, noha soha nem szerepelt a kedvenc klubjaimban, mégis drukkoltam neki. Valami olyasmit írtam, a felhőtlen öröm, eksztázis mellett megkönnyebbülés lenne a világbajnoki cím, hogy ne hasonlítgassák a nagy előd Diego Maradonához. Messi, aki az adatok szerint ezen a vb-n fél napot töltött a gyepen, bár sokak szerint sokat sétálva (gyalogoljanak, kérem, déltől éjfélig, és utána kritizáljunk), aligha másolná Diegót abban, hogy a megnyert vb után elveszíti a következő döntőt (Maradona csapata 1986-ban első, 1990-ben második lett). És Messi nyugodt lehet, nemcsak ő, sok kerettag is már világbajnok, nyilván duplázna mindenki, de az igazi terhet Katarban letehette – nekem azonban más a fontos: gyerekek tíz- és tízmillióit érintette meg, készítettek afrikai szegénységben kék csíkos szatyorból argentin mezt, követik, másolják, rajonganak érte, egy egész bolygó figyeli a teljesítményét, megváltoztatta kontinensek futballhoz való viszonyát – mi többet érhet el egy labdarúgó? A szenvedély, amely a csapatát fűti, lenyűgöző, miként az is, ahogy Buenos Aires, Rosario és a többi nagyváros főterén százezrek izgulnak értük – mégis lehet, hogy vasárnap éjjel Madridban, Barcelonában, Sevillában és a többi spanyol településen ünnepelnek majd.

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