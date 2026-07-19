Nemzeti Sportrádió

„Argentína többször nyert hátrányból, ami mutatja, mennyire egységes, mentálisan erős”

R. P.R. P.
2026.07.19. 13:51
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vb 2026 Perl Zoltán Argentína Spanyolország

Perl Zoltán, a Falco válogatott kosárlabdázója az esti vb-döntőről a lapunknak:

„Örülök, hogy Argentína bejutott a döntőbe, hiszen a kedvenc válogatottam – természetesen a magyar mellett. Nem volt a legnehezebb a sorsolása, de így sem volt sima az útja a fináléig, többször hátrányból fordított, ami mutatja, mennyire egységes, mentálisan erős. Lionel Messi pedig egyszerűen zseniális, 39 évesen ilyen teljesítményt nyújtani… Élvezzük, amíg láthatjuk a pályán! Spanyolország is teljesen megérdemelten jutott döntőbe, meccs­ről meccsre jobban játszott. A védekezése parádés, nemcsak kevés gólt kap, helyzetet is alig enged az ellenfélnek. Az egész csapat együtt mozog a letámadásnál, mindenki pontosan tudja, mit kell csinálnia. A döntőtől azt várom, hogy mindkét együttes óvatosan kezd, nem lesz sok helyzet, úgyhogy kulcsfontosságú, ki használja ki jobban az egy-egy adódó lehetőséget.”

 

vb 2026 Perl Zoltán Argentína Spanyolország
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