„Argentína többször nyert hátrányból, ami mutatja, mennyire egységes, mentálisan erős”

Perl Zoltán, a Falco válogatott kosárlabdázója az esti vb-döntőről a lapunknak:

„Örülök, hogy Argentína bejutott a döntőbe, hiszen a kedvenc válogatottam – természetesen a magyar mellett. Nem volt a legnehezebb a sorsolása, de így sem volt sima az útja a fináléig, többször hátrányból fordított, ami mutatja, mennyire egységes, mentálisan erős. Lionel Messi pedig egyszerűen zseniális, 39 évesen ilyen teljesítményt nyújtani… Élvezzük, amíg láthatjuk a pályán! Spanyolország is teljesen megérdemelten jutott döntőbe, meccs­ről meccsre jobban játszott. A védekezése parádés, nemcsak kevés gólt kap, helyzetet is alig enged az ellenfélnek. Az egész csapat együtt mozog a letámadásnál, mindenki pontosan tudja, mit kell csinálnia. A döntőtől azt várom, hogy mindkét együttes óvatosan kezd, nem lesz sok helyzet, úgyhogy kulcsfontosságú, ki használja ki jobban az egy-egy adódó lehetőséget.”