Spanyol–argentin egyetértés Zalaegerszegen: a két legjobb csapat játssza a döntőt

Miért nyer az ön hazájának válogatottja? Mit gondol az ellenfélről?

José Calderón: Spanyolország az egész tornán nagyszerűen játszik, megérdemelten jutott döntőbe. A Franciaország elleni elődöntőn különösen jól futballozott, ott megmutatta a csapat az erejét. A játékstílus, a labdabirtoklás és a türelmes futball miatt Spanyolországnak jó esélye van a győzelemre. Viszont az argentinok a végsőkig küzdenek, egyetlen labdát sem engednek el, elképesztő győzni akarás fűti őket. Egyértelműen a két legjobb csapat jutott döntőbe, a végsőkig kiélezett meccset várok.

Fabricio Amato: Nem merem kijelenteni, hogy Argentína biztosan megnyeri a döntőt, de jó esélye van rá. Rendkívül egységes a csapat, kiváló játékosaink vannak, és amikor hisznek valamiben, általában el is érik céljukat. Az összetartás és a tudás teszi Argentínát az egyik legerősebb válogatottá. Spanyolország ragyogóan futballozik az egész tornán, nem véletlenül jutott döntőbe. A vb két legjobbja csap össze vasárnap, szerintem izgalmas mérkőzés lesz.

Lionel Messi kiemelkedően futballozik, de a finálét is eldönti?

J. C.: Attól függetlenül, hogy vasárnap aranyérmet szerez-e vagy sem, ki lehet jelenteni, hogy a vita véget ért: Lionel Messi a világ legjobb futballistája, jobb Cristiano Ronaldónál is. A döntőben is kulcsszerepe lesz.

F. A.: Nyerőember lehet, persze. Ő minden idők legjobbja, nem ez lenne az első, hogy valami egészen különlegeset visz véghez. Négy éve, Katarban már a csúcsra vezette az argentin válogatottat, ráadásul a 2014-es brazíliai tornán is fantasztikus teljesítményt nyújtott. Hihetetlen, hogy harminckilenc évesen még mindig ilyen magas szinten futballozik. Lehetetlen szavakkal leírni, mire képes – mintha egy másik bolygóról érkezett volna. Valószínűleg ez az utolsó világbajnoksága, ami kicsit szomorú, mert talán nem lesz még egy olyan játékos, aki úgy futballozik, mint ő.

Ami a másik oldalt illeti: Lamine Yamal eddig nem teljesített kimagaslóan a vb-n, ettől függetlenül lehet főszereplő?

J. C.: Egyértelműen. Sőt, ha kiemelkedően jól játszik, és gólokat szerez a döntőben, a torna legjobb játékosa is lehet. Amikor nála van a labda, sokszor három-négy ellenfél is azonnal körülveszi, így nagyon nehéz villogni. Ennek ellenére rendre megveri az ellenfeleit, rengeteget hozzátesz csapata játékához, lefoglalja a védőket, ezzel pedig területet nyit a társainak. Spanyolország vezére lehet a döntőben.

F. A.: Nagyszerű játékos, jelenleg a világ egyik legjobbja. Teljesen egyértelmű, megvan benne a képesség ahhoz, hogy a döntőben is meghatározó játékos legyen. Ha jó napot fog ki, akár egymaga is eldöntheti a mérkőzést.

Az önök posztján játszik balhátvédként Marc Cucurella a spanyoloknál, illetve Enzo Fernández középpályásként az argentinoknál, méghozzá ragyogóan. Hogyan értékelik a teljesítményüket?

J. C.: Cucurellát kiváló szélsőhátvédnek tartom. Védekezésben és támadásban is megbízható, agresszívan lép be a párharcokba, ugyanakkor a támadásokhoz is sokat tesz hozzá. Jó játékos, és eddig kifejezetten jól teljesít a világbajnokságon, vasárnap is sokat várok tőle.

F. A.: Enzo Fernández jelenleg a világ egyik legjobb középpályása. Kiemelkedő futballista, aki a középpálya bármelyik posztján magas szinten tud teljesíteni. Jól támad, kiválóan védekezik, gólokat szerez, sokoldalú labdarúgó, aki rengeteget tesz csapata sikeréért. A szenvedélyét is ki kell emelni, mindent megtesz a győzelemért.

Együtt nézik a döntőt?

J. C.: Igen. Biztosan lesz baráti ugratás, de jó hangulatban. Meglátjuk, ki örül majd a végén.

F. A.: Együtt nézzük, persze. Lesz viccelődés és zrikálás, ahogyan az lenni szokott az egy csapatban szereplő különböző nemzetiségűek között, de a legfontosabb, hogy élvezzük a futballt – nézőként és játékosként egyaránt.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

JÚNIUS 19., VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

New York, New York/New Jersey Stadion. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)