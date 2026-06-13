Vb 2026: Klose arra számít, hogy megdöntik a gólcsúcsát

A Kaiserslautern, a Werder Bremen, a Bayern München és a Lazio korábbi csatára a 2002-es és a 2014-es világbajnokságon összesen 16 gólt szerzett, és a 12 évvel ezelőtti elődöntőben – a brazilok elleni 7–1-es győzelem során – adta át a múltnak Ronaldo 15 gólos rekordját. A jelenleg aktív futballisták közül az argentin Lionel Messi eddig 13, a francia Kylian Mbappé 12 alkalommal talált a kapuba.

„Arra számítok, hogy a mostani tornán megdől a rekordom. Több a résztvevő, több a mérkőzés, így több lehetőség van a gólszerzésre” - mondta az 1. FC Nürnberg vezetőedzőjeként dolgozó Miroslav Klose a Süddeutsche Zeitung című lapnak.

Hozzátette: mivel előbb-utóbb úgyis megdöntik a rekordját, teljes mértékben elégedett lenne, ha Messi venné át tőle a stafétát.