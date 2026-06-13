Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Klose arra számít, hogy megdöntik a gólcsúcsát

MTI/dpa MTI/dpaMTI/dpa MTI/dpa
2026.06.13. 09:55
null
Selim SudheimerKlose összesen tizenhat vb-gólt jegyez (Fotó: Getty)
Címkék
Lionel Messi rekord foci vb 2026 Kylian Mbappé Ronaldo Miroslav Klose
A korábbi német válogatott Miroslav Klose arra számít, hogy megdöntik a gólcsúcsát a csütörtökön rajtolt és július 19-ig tartó labdarúgó-világbajnokságon.

A Kaiserslautern, a Werder Bremen, a Bayern München és a Lazio korábbi csatára a 2002-es és a 2014-es világbajnokságon összesen 16 gólt szerzett, és a 12 évvel ezelőtti elődöntőben – a brazilok elleni 7–1-es győzelem során – adta át a múltnak Ronaldo 15 gólos rekordját. A jelenleg aktív futballisták közül az argentin Lionel Messi eddig 13, a francia Kylian Mbappé 12 alkalommal talált a kapuba.

„Arra számítok, hogy a mostani tornán megdől a rekordom. Több a résztvevő, több a mérkőzés, így több lehetőség van a gólszerzésre” - mondta az 1. FC Nürnberg vezetőedzőjeként dolgozó Miroslav Klose a Süddeutsche Zeitung című lapnak.

Hozzátette: mivel előbb-utóbb úgyis megdöntik a rekordját, teljes mértékben elégedett lenne, ha Messi venné át tőle a stafétát.

Kapcsolódó tartalom

A passzok terén domináltak az amerikaiak, Chris Richards pedig olyan, mint egy gép – statisztikák

Az amerikaiak egy félidő alatt szereztek annyi gólt, mint négy éve négy meccsen, a paraguayiak meg annyit kaptak, mint legutóbbi nyolc vb-meccsükön összesen.

Bernd Schuster szerint a németek nem jutnak túl messzire

A Real Madrid, az Atlético Madrid és a német válogatott legendás játékosa, Bernd Schuster egy golftornát követően adott interjút a médiának. Ebben többek között a világbajnokságról is kifejtette véleményét.

 

Lionel Messi rekord foci vb 2026 Kylian Mbappé Ronaldo Miroslav Klose
Legfrissebb hírek

Folarin Balogun csak véletlenül lett amerikai állampolgár?

Foci vb 2026
4 perce

Ezen a napon történt: Van Persie híres fejesével indult a hollandok nagy spanyolverése

Foci vb 2026
14 perce

Beszólt az olaszoknak a FIFA elnöke

Foci vb 2026
26 perce

Julián Quinones, Mexikó hőse

Foci vb 2026
38 perce

Vb 2026: aki megelőzte Cristiano Ronaldót a szaúdi liga góllövőlistáján

Foci vb 2026
46 perce

Clint Dempsey a kanadaiak kapitányának: Nem fogadok el kritikát olyasvalakitől, aki országot váltott

Foci vb 2026
1 órája

A demonstrálók nem „versenyezhettek” a mexikói válogatott sikerével

Foci vb 2026
1 órája

Demonstrációk tucatját nyomta el a győzelmi eufória Mexikóban

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik