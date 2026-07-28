Az UTT-terv bejött, a harmadik hely pedig hab volt a tortán

Harmadik helyen végzett az Ultra Tisza-tó százharminc kilométeres távján: az érmes helyezés reményében érkezett a versenyre?

Korábban még soha nem vettem részt az UTT-n, ám most edzőversenynek tökéletesen beleillett a programomba – mondta a Csupasportnak Sánta Norbert, aki 11:31:22 órás idővel harmadik lett az Ultra Tisza-tó százharminc kilométeres távján. – A Spartathlonra készülök, márpedig vélhetően elég meleg lesz ott is, így edzőmmel, Lubics Szilviával úgy gondoltuk az Ultra Tisza-tó jó gyakorlás lehet. Nagyon tetszett a verseny, a segítőm kiválóan tette a dolgát, folyamatosan jegelt és hűtött, a második körben pedig extra löketet adott a szembejövők szurkolása. Szilvi írt egy pulzustervet a tempómhoz, én pedig összeraktam magamnak a frissítésemet. Külön öröm, hogy szinte percre pontosan megterveztem a futásomat, sőt, még két perccel jobbat is mentem. Elsőre dobogós lettem, nagyon jó élményt jelentett az Ultra Tisza-tó.

Milyen volt a verseny?

Erősebb tempóban szerettem volna kezdeni, de a pulzusom nem engedte, így ötpercesben haladtam. A jegelésnek és a frissítésnek köszönhetően ezt az első körön végig tudtam tartani, a várakozásokhoz képest percre pontosan teljesítettem hatvanöt kilométert. A második kör már nem ment olyan gördülékenyen, mint az első, ugyanis hetven és nyolcvanöt kilométer között eléggé rosszul voltam. Előjött valamiféle gyomorprobléma, de szerencsére a folyamatos frissítésnek köszönhetően nem esett vissza a tempóm. Igaz, a táv végén érződött egy kis lassulás, de ezzel számoltam. Nagyon elégedett vagyok, egyáltalán nem gondoltam, hogy ilyen jól sikerül elsőre az Ultra Tisza-tó. Az előzetes tervet teljes mértékben meg tudtam valósítani, a bronzérem pedig csak hab a tortán.

Mi volt a legnagyobb nehézség?

Az említett tizenöt kilométeres hullámvölgy. Bár nem stresszeltem, mert pontosan tudtam, hogy sikerül kijönnöm belőle. Az rengeteget segített, hogy Szilvi amint befejezte a körét, visszabiciklizett a tanítványaihoz, és támogatott minket. Velem is jött egy darabig, biztatott, kifejezetten jólesett és lendületet adott a folytatáshoz.

A Spartathlonig hogyan néz ki a naptára?

Az őszi Spartathlon előtt már nem lesz versenyem, innentől az edzéseken van a hangsúly. Bizakodom, ugyanis remek a formám, és az edzőversenyeken is nagyszerűen ment minden. Kiválóan alakult a Balaton Szupermaraton, az Ultrabalaton és most az Ultra Tisza-tó is. Ez mind jó jel, várom már a Spartathlont.



