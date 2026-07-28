Nemzeti Sportrádió

A DEAC jégkorongcsapata 21 éves, ponterős játékossal erősített

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.28. 16:38
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Németh Zalán (Fotó: DEAC jégkorong)
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jégkorong Németh Zalán DEAC jégkorong
A jégkorong ob I-ben legutóbb ezüstérmes DEAC leigazolta a FEHA19 ponterős fiatal magyar csatárát, Németh Zalánt.

A 21 éves játékos a 2022–2023-as idényben debütált a felnőttek között szülővárosa klubjában. A legutóbbi Erste Liga-idényben 31 alapszakasz-mérkőzésen 6 gólt lőtt és 17 gólpasszt osztott ki, és 23 pontjával a házi pontlistán a harmadik – magyarok között a második – volt. A negyeddöntők során két találkozón egy asszisztot adott.

„Nagyon különleges érzés számomra, hogy először játszom más egyesület színeiben, hiszen Fehérvár az otthonom, ott nőttem fel, és eddig az egész pályafutásom ehhez a klubhoz kötődött. Most új csapattársak, új szakmai közeg és új kihívások várnak rám, amelyekből szeretnék minél többet tanulni” – fogalmazott új állomáshelyén Németh Zalán.

 

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