Birkózás: Kovács Keve ezüst-, Juhász Imre bronzérmes az U17-es vb-n

Mindjárt az első olyan napon, amelyen érmeket osztottak, meg is születtek az első magyar dobogós helyezések az U17-es birkózók bakui világbajnokságán. A kötöttfogásúak 55 kilós súlycsoportjában hétfőn a döntőig menetelő, sorrendben brazil, amerikai, román és fehérorosz ellenfelét is legyőző Kovács Keve a másnapi fináléban az U15-ös Ázsia-bajnok, kazah Dijar Amanalival találkozott. Az aranycsata rendkívül kiélezetten alakult, azonban nem hozott akciópontot, így a kazah előbb szerzett ponttal nyert és világbajnoki címet szerzett, míg

az Egri VSI-KIMBA versenyzője ezüstérmesként zárt, és negyedik érmét szerezte utánpótlás-világversenyen.

Klubtársa, Juhász Imre (65 kg) szintén érdekelt volt a keddi helyosztókon, miután az előző napi nyolcaddöntős veresége után a vigaszágon kazah és holland riválisát is felülmúlta, ezzel kiharcolva a bronzcsatát, amelyet egy szép pörgetéssel és jó védekezéssel 3–2-re megnyert az örmény Vazgen Mnacakanjan ellen, és

Juhász felállhatott a dobogó harmadik fokára, és a korosztályos Eb után a vb-n is bronzérmes lett.

A 48 kilósok között szereplő Tombor Benedek (DKSE-KIMBA) hasonló utat járt be, ugyanis miután kikapott a 16 között, aztán bronzmeccses lett, kirgiz riválist verve a vigaszágon. Majd a harmadik helyért alulmaradt 8–0-ra az örmény Ararat Avetiszjannal szemben, így be kellett érnie az ötödik hellyel.

Kovács Keve (zöldben) ezüstérmet nyert a bakui U17-es vb-n Forrás: UWW/MBSZ

Kedden délelőtt további négy magyar kötöttfogású versenyző is szőnyegre lépett. Antaly Sándor (92 kg) és Czuczor Ervin (71 kg) a negyeddöntőig jutott, mindketten vigaszágra kerültek. Szerdán a lányok is megkezdik a szereplésüket a vb-n.

U17-ES VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU (AZERBAJDZSÁN)

Kötöttfogás:

Keddi versenynap, helyosztók



Döntők:

55 kg: Kovács Keve – Dijar Amanali (kazah) '1–1 (előbb szerzett ponttal)

Bronzmérkőzések:

48 kg: Ararat Avetiszjan (örmény) – Tombor Benedek 8–0

65 kg: Juhász Imre – Vazgen Mnacakanjan (örmény) 3–2



Vigaszági mérkőzések:

48 kg: Tombor Benedek – Abdisukur Duruszalijev (kirgiz) 7–2

65 kg: Juhász Imre – Mirasz Mahambet (kazah) 9–7

65 kg: Juhász Imre – Raffaele Hight (holland) '4–4 (nagyobb értékű akcióval)



Korábbi (hétfői) mérkőzések:

Selejtezők:

55 kg: Kovács Keve – Lavozier Wadik Marubo (brazil) 4–1

65 kg: Juhász Imre – Ramin Yousefi (finn) 5–1

Nyolcaddöntők:

48 kg: Ali Almasz (kazah) – Tombor Benedek 9–0

55 kg: Kovács Keve – Corey Brown (amerikai) 5–1

65 kg: Samil Labazanov (orosz) – Juhász Imre 2–1

Negyeddöntők:

55 kg: Kovács Keve – Vlad Trip (román) '1–1 (előbb szerzett ponttal)

Elődöntők:

55 kg: Kovács Keve – Cimafej Szemjajenka (fehérorosz) 2–1





(Kiemelt képen: Kovács Keve (pirosban) Forrás: UWW/MBSZ)