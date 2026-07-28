Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Kovács Keve ezüst-, Juhász Imre bronzérmes az U17-es vb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.28. 18:44
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Kovács Keve Juhász Imre utánpótlás bírkózás utánpótlássport U17-es világbajnokság
A kötöttfogású Kovács Keve (55 kg) ezüst-, Juhász Imre (65 kg) bronzérmet szerzett, míg Tombor Benedek (48 kg) ötödik lett a bakui U17-es birkózó világbajnokság második versenynapján.

Mindjárt az első olyan napon, amelyen érmeket osztottak, meg is születtek az első magyar dobogós helyezések az U17-es birkózók bakui világbajnokságán. A kötöttfogásúak 55 kilós súlycsoportjában hétfőn a döntőig menetelő, sorrendben brazil, amerikai, román és fehérorosz ellenfelét is legyőző Kovács Keve a másnapi fináléban az U15-ös Ázsia-bajnok, kazah Dijar Amanalival találkozott. Az aranycsata rendkívül kiélezetten alakult, azonban nem hozott akciópontot, így a kazah előbb szerzett ponttal nyert és világbajnoki címet szerzett, míg

az Egri VSI-KIMBA versenyzője ezüstérmesként zárt, és negyedik érmét szerezte utánpótlás-világversenyen.

Klubtársa, Juhász Imre (65 kg) szintén érdekelt volt a keddi helyosztókon, miután az előző napi nyolcaddöntős veresége után a vigaszágon kazah és holland riválisát is felülmúlta, ezzel kiharcolva a bronzcsatát, amelyet egy szép pörgetéssel és jó védekezéssel 3–2-re megnyert az örmény Vazgen Mnacakanjan ellen, és

Juhász felállhatott a dobogó harmadik fokára, és a korosztályos Eb után a vb-n is bronzérmes lett.

A 48 kilósok között szereplő Tombor Benedek (DKSE-KIMBA) hasonló utat járt be, ugyanis miután kikapott a 16 között, aztán bronzmeccses lett, kirgiz riválist verve a vigaszágon. Majd a harmadik helyért alulmaradt 8–0-ra az örmény Ararat Avetiszjannal szemben, így be kellett érnie az ötödik hellyel.

Kovács Keve (zöldben) ezüstérmet nyert a bakui U17-es vb-n Forrás: UWW/MBSZ

Kedden délelőtt további négy magyar kötöttfogású versenyző is szőnyegre lépett. Antaly Sándor (92 kg) és Czuczor Ervin (71 kg) a negyeddöntőig jutott, mindketten vigaszágra kerültek. Szerdán a lányok is megkezdik a szereplésüket a vb-n.

U17-ES VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU (AZERBAJDZSÁN)
Kötöttfogás:
Keddi versenynap, helyosztók

Döntők:
55 kg: Kovács Keve – Dijar Amanali (kazah) '1–1 (előbb szerzett ponttal)
Bronzmérkőzések:
48 kg: Ararat Avetiszjan (örmény) – Tombor Benedek 8–0
65 kg: Juhász Imre – Vazgen Mnacakanjan (örmény) 3–2

Vigaszági mérkőzések:
48 kg: Tombor Benedek – Abdisukur Duruszalijev (kirgiz) 7–2
65 kg: Juhász Imre – Mirasz Mahambet (kazah) 9–7
65 kg: Juhász Imre – Raffaele Hight (holland) '4–4 (nagyobb értékű akcióval)

Korábbi (hétfői) mérkőzések:
Selejtezők:
55 kg: Kovács Keve – Lavozier Wadik Marubo (brazil) 4–1
65 kg: Juhász Imre – Ramin Yousefi (finn) 5–1
Nyolcaddöntők:
48 kg: Ali Almasz (kazah) – Tombor Benedek 9–0
55 kg: Kovács Keve – Corey Brown (amerikai) 5–1
65 kg: Samil Labazanov (orosz) – Juhász Imre 2–1
Negyeddöntők:
55 kg: Kovács Keve – Vlad Trip (román) '1–1 (előbb szerzett ponttal)
Elődöntők:
55 kg: Kovács Keve – Cimafej Szemjajenka (fehérorosz) 2–1

 

(Kiemelt képen: Kovács Keve (pirosban) Forrás: UWW/MBSZ)

Kovács Keve Juhász Imre utánpótlás bírkózás utánpótlássport U17-es világbajnokság
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