A passzok terén domináltak az amerikaiak, Chris Richards pedig olyan, mint egy gép – statisztikák
Az Egyesült Államok 4–1-re legyőzte Paraguayt az Észak-Amerikában zajló világbajnokság második játéknapjának második mérkőzésén, ami után a találkozó legérdekesebb statisztikai adataiból válogattunk.
- Damián Bobadilla a 2026-os világbajnokság első öngólját szerezte az Egyesült Államok elleni mérkőzés 7. percében. Ez volt a világbajnokságok történelmének 55. öngólja, egyben az 55 közül a harmadik leggyorsabb. Érdekesség, hogy az eddigi leggyorsabb vb-öngólt egy olyan játékos jegyzi, aki szintén pályára lépett az idei vb második játéknapján: Kanada ellen végig játszott a bosnyákoknál Sead Kolasinac, aki a 2014-es tornán az argentinok ellen 2:13 perc után vette be saját kapuját. Őt pedig az első paraguayi vb-öngólt jegyző Carlos Gamarra követi 2006-ból, aki az angolok ellen a 4. perc elején csúsztatott saját kapujába.
- Világbajnoki házigazdától is a harmadik leggyorsabb gólt volt az első. Bobadilla 6:48-kor talált a saját kapujába, ezzel pedig az 1938-as tornán, 35 másodperc után betaláló francia válogatott és az 5:08 után eredményes 2006-os német válogatott volt csak hamarabb eredményes első vb-meccsén.
- Az Egyesült Államok egyetlen félidő alatt szerzett annyi gólt mint a négy évvel ezelőtti világbajnokságon lejátszott négy teljes mérkőzése alatt – hármat. Ráadásul vb-történelme során első alkalommal szerzett négy gólt egy meccsen – az eddigi csúcs három volt, három különböző alkalommal.
- Paraguay egy meccsen kapott négy gólt, ami annyi, mint a megelőző nyolc (!) vb-meccsükön összesen: 2006-ban három csoportmeccsen kaptak két gólt, 2010-ben pedig a negyeddöntőben búcsúztak összesen két kapott találattal.
- Az amerikaiak az első félidőben 78 sikeres passzt hajtottak végre a támadóharmadban. Más csapat ezen a tornán még ötven fölé sem jutott...
- Az USA negyedik alkalommal húzott hasznot egy öngólból: a tragikus emlékű kolumbiai Andrés Escobar (1994), a tavaly szívinfarktusban elhunyt portugál Jorge Costa (2002), az olaszokkal világbajnok Christian Zaccardo (2006), után most Damián Bobadilla peches mozdulatát követően örülhettek az amerikaiak. Ennél többszor csak Franciaország profitált az öngólokból, hatszor. Ráadásul az amerikaiaknak így az öngól a második legeredményesebb vb-gólszerzője az ötgólos Landon Donovan mögött.
- Chris Richards egy gép: 83 passzából 83 sikeres volt Paraguy ellen. Amióta nyilvántartják – 1966 – ezeket az adatokat, ebben a műfajban hibátlan mutatóval rendelkezdő labdarúgó egy világbajnoki mérkőzésen ennyit még nem passzolt, mint most az amerikaiak védője.
- Florain Balogun 1930 után a második amerikai labdarúgó lett, aki egynél több gólt szerzett egy vb-meccsen – akkor a tornán végül összesen négy gólig jutó Bert Patenaude triplázott, éppen Paraguay ellen. Az USA 96 éve 3–0-ra győzött a dél-amerikaiak ellen, s azóta nem nyert három gól különbséggel vb-meccset.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 4–1 (3–0)
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31., 45+5.), Gio Reyna (90+7.) ill. Maurício (73.)
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