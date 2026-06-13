A passzok terén domináltak az amerikaiak, Chris Richards pedig olyan, mint egy gép – statisztikák

Damián Bobadilla a 2026-os világbajnokság első öngólját szerezte az Egyesült Államok elleni mérkőzés 7. percében. Ez volt a világbajnokságok történelmének 55. öngólja, egyben az 55 közül a harmadik leggyorsabb. Érdekesség, hogy az eddigi leggyorsabb vb-öngólt egy olyan játékos jegyzi, aki szintén pályára lépett az idei vb második játéknapján: Kanada ellen végig játszott a bosnyákoknál Sead Kolasinac, aki a 2014-es tornán az argentinok ellen 2:13 perc után vette be saját kapuját. Őt pedig az első paraguayi vb-öngólt jegyző Carlos Gamarra követi 2006-ból, aki az angolok ellen a 4. perc elején csúsztatott saját kapujába.