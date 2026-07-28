Nemzeti Sportrádió

Bő két hét alatt lejátsszák a férfi vízilabda Magyar Kupát

2026.07.28. 18:03
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Fotó: Balogh László
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Egy hónap múlva kezdődik a férfi vízilabda Magyar Kupa, amelynek döntőjét szeptember 13-án rendezik.

A vlv.hu szakportál keddi összefoglalója szerint a versenysorozatban 16 csapat indul. 

A selejtezőtornák sorsolására hétfőn kerül sor, a mérkőzéseket pedig augusztus 28-án, 29-én és 30-án rendezik. Döntetlen nem lehetséges, és csak a csoportelsők jutnak a legjobb nyolc közé.

A legutóbbi bajnokság első négy helyezettje – a kupacímvédő Ferencváros, az EPS-Honvéd, a BVSC és a Szolnok – csak szeptember 5-6-án, a negyeddöntőben csatlakozik a mezőnyhöz. A párosítást vaksorsolással készítik el, és ebben a szakaszban már lehetséges a döntetlen, hiszen a legjobb négy közé jutásról az összesített eredmény dönt.

A négyes döntőre szeptember 12-13-án kerül sor, a helyszínt a szövetség később jelöli ki. A kupagyőztes jogot szerez az Eurokupa-indulásra.

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