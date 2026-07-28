Nemzeti Sportrádió

Le tudod győzni Luke Littlert egy legben? A Netflix 210 millió forintot ad érte

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.28. 17:18
Luke Littler ellenfelekre vár (Fotó: Getty Images)
Címkék
amatőr Luke Littler Netflix darts PDC
A Netflix hétfő este jelentette be új kezdeményezését, miszerint október 30-án élőben közvetíti, ahogy húsz amatőr dartsjátékos egy-egy legben igyekszik legyőzni a sportág jelenlegi legjobbját, a 19 évesen kétszeres világbajnok Luke Littlert.

 

„Győzd le Luke Littlert!” – ezzel a címmel indít új műsort október 30-án a világhírű streamingszolgáltató, a Netflix.

A darts jelenlegi legjobbja, a 19 évesen kétszeres világbajnok Luke Littler az említett napon húsz amatőr játékos ellen száll harcba egy-egy 501-es leg erejére. Aki legyőzi egy legben az angol sztárt, az 501 ezer fontot, vagyis több mint 210 millió forintot vihet haza.

Az eseményre bárki jelentkezhet, aki el tud jutni az esemény helyszínére, Angliába, a lényeg, hogy amatőr játékos legyen.

A kezdeményezést egyébiránt a PDC is támogatja, szponzorálja.

Te le tudod győzni Littlert? Ha úgy gondolod, igen, még nevezhetsz... 

 

 

amatőr Luke Littler Netflix darts PDC
Legfrissebb hírek

Littler nem kegyelmezett Gerwyn Price-nak a WMP döntőjében

Egyéb egyéni
2026.07.26. 22:41

Littler történelmi rekordokat állít fel a darts World Matchplayen

Egyéb egyéni
2026.07.25. 23:49

Kiderült, hogy kik képviselik a magyar színeket a Hungarian Darts Trophyn

Egyéb egyéni
2026.07.25. 17:29

Price oktatott, Van Veen nagyot kiszállózva jutott elődöntőbe a darts World Matchplayen

Egyéb egyéni
2026.07.25. 00:13

Littler fantasztikus játékkal ejtette ki Rockot a darts World Matchplayen

Egyéb egyéni
2026.07.24. 00:41

Kiderült, mi okozta Cameron Menzies rosszullétét

Egyéb egyéni
2026.07.23. 11:11

Rosszul lett a színpadon, Menzies feladta a Smith elleni mérkőzést a darts World Matchplayen

Egyéb egyéni
2026.07.22. 20:57

Luke Littler kilencnyilas után legyőzte Nathan Aspinallt a World Matchplayen

Egyéb egyéni
2026.07.21. 22:59