Le tudod győzni Luke Littlert egy legben? A Netflix 210 millió forintot ad érte
A Netflix hétfő este jelentette be új kezdeményezését, miszerint október 30-án élőben közvetíti, ahogy húsz amatőr dartsjátékos egy-egy legben igyekszik legyőzni a sportág jelenlegi legjobbját, a 19 évesen kétszeres világbajnok Luke Littlert.
„Győzd le Luke Littlert!” – ezzel a címmel indít új műsort október 30-án a világhírű streamingszolgáltató, a Netflix.
A darts jelenlegi legjobbja, a 19 évesen kétszeres világbajnok Luke Littler az említett napon húsz amatőr játékos ellen száll harcba egy-egy 501-es leg erejére. Aki legyőzi egy legben az angol sztárt, az 501 ezer fontot, vagyis több mint 210 millió forintot vihet haza.
Az eseményre bárki jelentkezhet, aki el tud jutni az esemény helyszínére, Angliába, a lényeg, hogy amatőr játékos legyen.
A kezdeményezést egyébiránt a PDC is támogatja, szponzorálja.
Te le tudod győzni Littlert? Ha úgy gondolod, igen, még nevezhetsz...
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