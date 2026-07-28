Másodfokon megkapta az engedélyt, indulhat a női kézi NB I-ben a Mosonmagyaróvár

Korábban beszámoltunk arról, hogy az MKSZ első fokon elutasította a női NB I-ben 8. helyen záró Mosonmagyaróvár kérelmét. A kisalföldiek ezt követően fellebbeztek az ítélet ellen, és sikerrel is jártak.

„Az elsőfokú döntést követően klubunk minden szükséges dokumentumot benyújtott, és a hiánypótlási folyamat során maradéktalanul teljesítette a licencszabályzatban előírt feltételeket” – írja Facebook-oldalán a klub, amely így a 2026–2027-os kiírásban is az élvonalban indulhat.

A Mosonmagyaróvár továbbá megköszönte a Siófoki Kézilabda Club és a Moyra-Budaörs támogatását is: „A kialakult helyzet megmutatta, hogy noha a pályán riválisok vagyunk, a sportéletben a bajtársiasság, a sportszerű támogatás példaértékű lehet. Mindenkinek hálásak vagyunk azért a támogatásért, amit ebben a helyzetben irántunk tanúsítottak.”

Korábban megírtuk, hogy Movaréna Kft. ügyvezetője felmondta a klubbal fennálló szerződését. A csarnok az önkormányzat tulajdonában áll, Drescher Ottó ügyvezető elmondta, hogy a Mosonmagyaróvár nem fizetett bérleti díjat. A tartozások miatt idén márciusban a Movaréna Kft. felmondta szerződését az MKC-val, a megbeszélésen Gáspár úgy fogalmazott, Drescher forduljon az önkormányzathoz, mondván, „a város úgysem hagyja veszni a zászlóshajóját”. Szabó Miklós polgármester biztosította, hogy a tartozást rendezik, ám ez azóta sem történt meg.

Minden bizonnyal ezért mond köszönetet a kisalföldi csapat a Siófoknak és Budaörsnek. Az a közleményből nem derült ki, hogy a Mosonmagyaróvár hol fog edzeni, illetve hol játssza majd a hazai mérkőzéseit.