Nemzeti Sportrádió

Sajtóhír: Vinícius nem megy az Arsenalhoz, sem máshová, marad Madridban

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.28. 18:51
Vinícius Jr. mégis marad Madridban? (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid bréking Arsenal átigazolás Vinícius Júnior
A Sky Sport és további nemzetközi sportlapok is úgy értesültek kedden, hogy a korábbi hírekkel ellentétben Vinícius Júnior az Arsenalhoz és más klubhoz sem ír alá ezen a nyáron, marad a Real Madridnál.

 

Mint ismert, az RB Leipzig elefántcsontparti szélsője, a jobb és a bal oldalon is bevethető, 19 éves Yan Diomandé rendkívül közel áll ahhoz, hogy a Real Madridhoz szerződjön. Ezt követően kapott szárnyra a The Athletic által is megszellőztetett „pletyka”, miszerint Vinícius Júnior ezek után az Arsenalhoz szerződhet.

Úgy tudni, a londoniaknak továbbra is az 54-szeres brazil válogatott, 26 éves brazil világsztár az első számú kiszemeltje erre a nyárra, de kedden a nagyobb nemzetközi sportportálok úgy értesültek, az üzletből nem lesz semmi.

A Real Madrid ugyanis állítólag egyáltalán nem szeretne megválni szélsőjétől, sőt, még ezen a nyáron tető alá hozná a hosszabbítást. Vinícius valós eladási értékét annak ellenére teszik 120-130 millió euró környékére, hogy szerződése jelen állás szerint 2027 nyarán lejár a Real Madridnál.

Vinícius még áprilisban így nyilatkozott a hosszabbítási folyamatról: „Bízom benne, hogy még sokáig itt maradhatok. Egy év van hátra a szerződésemből, de nyugodtak vagyunk, mert érzem az elnök (Florentino Pérez – a szerk.) bizalmát. Maradni szeretnék, hiszen ez az álmaim klubja, s nagyon boldog vagyok itt.”

 

Real Madrid bréking Arsenal átigazolás Vinícius Júnior
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