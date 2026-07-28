A PSG francia válogatott szélsője megállapodott a Liverpoollal – sajtóhír

A Liverpoolnál folytathatja pályafutását Bradley Barcola, legalábbis a szélső és a klub már egyezségre jutott egymással a L'Équipe beszámolója szerint.

A 23 éves labdarúgó korábban jelezte, hogy nem szeretné meghosszabbítani a 2028 nyarán lejáró szerződését, és már beszélt a Liverpool edzőjével, Andoni Iraolával a lehetséges átigazolásról. A két klub álláspontja viszont még messze áll egymástól, de folytatják a tárgyalásokat. A L'Équipe szerint az átigazolási összeg a 120 millió eurót is meghaladhatja.

Barcola 2023 augusztusában érkezett Párizsba a Lyontól, és a francia fővárosban három bajnoki címet, két Bajnokok Ligáját, két Francia Kupát, egy európai Szuperkupát nyert. A 28-szoros válogatott labdarúgó idén elődöntőig jutott a francia csapattal a vb-n, amelyen Szenegál, Svédország és Anglia ellen is eredményes volt.

A hírek szerint azért távozna kétszeres BL-győztesként a PSG-től, mert többnyire csak csere a posztjain (a jobb és a bal szélen) Hvicsa Kvarachelia és Désiré Doué mögött – a múlt idényt összességében közel 3000 játékperccel, 13 góllal és 7 gólpasszal zárta –, és szeretne máshol fontosabb szerephez jutni.