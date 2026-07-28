Nemzeti Sportrádió

„Rövid rehabilitációs időszak” vár a megműtött Rodrira

2026.07.28. 17:22
Rodrit megműtötték (Fotó: Getty Images)
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Rodri Premier League Manchester City
Megműtötték Rodrigo Hernández Cascante, vagyis Rodri hátát, de a Manchester City és a világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott csapatkapitányának nem kell sok időt kihagynia.
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Azt nem tudni, hogy a világbajnok középpályás mennyi időre dőlt ki a sorból.

Klubjánál egyelőre nem közölték, hogy mennyi ideig nem számíthatnak az aranylabdás középpályásra, csupán annyit jegyeztek meg, hogy kisebb beavatkozásra volt szükség, és „rövid rehabilitációs időszak” előtt áll.

A 30 éves Rodri térde két éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségi problémákkal küzd. Az Atlético Madrid korábbi játékosának jövő nyárig szól a szerződése Manchesterben, de sajtóértesülések szerint a Real Madrid élénken érdeklődik iránta. Ezek a spekulációk felerősödtek, miután Rodrit a világbajnokság legjobb játékosának választották, ám a City új vezetőedzője, Enzo Maresca kijelentette, hogy nem aggódik a helyzet miatt.

„Előbb meg kell gyógyulnia, aztán visszatér hozzánk” – szögezte le az olasz tréner.

 

Rodri Premier League Manchester City
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