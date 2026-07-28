Az U21-es percek két év alatt 200 százalékkal nőttek az NB I-ben – Szalai Ádám statisztikákat közölt a fiatalok helyzetéről

Mint a korábbi, 86-szoros válogatott csatár, Szalai Ádám a posztjában írta, a 2025–2026-os idény egyértelmű üzenetet küldött: a fiatal játékosok szerepeltetése már nemcsak stratégiai cél, hanem eredményességi tényező is. A számok alapján az akadémiák és a klubok közötti együttműködés kézzelfogható eredményeket hozott. Szerinte a szezon legfontosabb üzenete az, hogy a fiatalítás és a versenyképesség nem egymást kizáró fogalmak.

Összefoglalva: nőtt a fiatalpercek száma, nőtt a debütálók száma, megduplázódtak a sikeres átmenetek, több U19-es és U21-es játékos jutott szerephez, miközben a klubok eredményessége sem romlott. Kiemelte: a 2025–2026-os évad nem csupán a fiatalok szerepeltetéséről szólt, hanem bizonyította, hogy a magyar fiatalok növekvő számban tudnak a magyarnál előrébb rangsorolt bajnokságokba igazolni.

Íme, a konkrétumok!

Az NB I bajnoka (tehát az ETO) a második legfiatalabb átlagéletkorú csapat lett.

⁠A harmadik legtöbb fiatalpercet felmutató csapat (vagyis a Honvéd) feljutott az NB I-be.

⁠A hat legfiatalabb NB I-es csapat közül öt bent tudott maradni az első osztályban.

⁠A 2025–2026-os idény végén az akadémiák első csapatainak átlagéletkora 0.3 évvel volt fiatalabb, mint az előző szezonban.

⁠Csapatonként átlagosan 6591 percet játszottak a fiatalok egész szezonban, amely 3.5 fiatal játékost jelent csapat/mérkőzés viszonylatában.

⁠Míg az NB I 2024–2025-ös évadában átlagosan 2.2 játékos debütált csapatonként, a 2025–2026-os szezonban ez a szám már 3.6-ra nőtt, amely majdnem 1.5 játékosnövekedést jelent csapatonként.

⁠A sikeres átmenetek száma (UEFA-sztenderdek alapján) is látványosan növekedett, hiszen a korábbi szezonokban csapatonként 0.75 játékos, idén pedig 2.57 játékos tudhatott magáénak sikeres átmenetet.

⁠Az akadémiával rendelkező NB I-es klubok a 2024–2025-ös idényben 44, a 2025–2026-os szezonban pedig 67 fiatalnak adtak játéklehetőséget, amely 34.3 százalékos növekedést eredményezett e tekintetben.

⁠A fiatal játékperceket tekintve a 2025–2026-os szezon 32 százalékos növekedést hozott a 2024–2025-ös szezon összehasonlításában. Ezek közül voltak olyan akadémiával rendelkező NB I-es klubok, ahol a korábbi szezonhoz képest 50 százalék feletti növelés volt tapasztalható.

⁠A két szezon összevetésében szintén jelentős volt a növekedés, mivel az akadémiával rendelkező NB I-es csapatok fiatalátlagai mérkőzésenként 1.15-ről 3.5-re nőttek.

⁠Az NB I-ben az U21-es játékperceket tekintve a teljes mezőny több mint 60 ezer U21-es percet tud felmutatni, amely az előző szezonhoz képest 44 százalékos, míg a két évvel ezelőtti idényhez képest közel 200 százalékos növekedést jelent.

⁠Az U19-es játékpercek is látványos robbanást mutatnak, hiszen az akadémiával rendelkező NB I-es csapatok a 2025–2026-os szezonban (7) több mint háromszor annyi U19-es játékost szerepeltettek, mint a teljes 12 csapatos (!) mezőny a korábbi idényben.