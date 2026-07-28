Lois Openda három év után visszatért a Ligue 1-be – hivatalos

Endrick visszatért a Real Madridhoz, a Roman Jaremcsuk szerződésében lévő opciót pedig nem aktiválta a Lyon, amelynek új csatárra volt szüksége, és ezt Lois Openda személyében találta meg.

A 26 éves támadó három év után tér vissza a Ligue 1-be: az egyetlen franciaországi idényében 21-szer volt eredményes a Lensban. Ezután az RB Leipzighez szerződött, de mivel a lipcseiek a múlt idényben lemaradtak a BL-szereplésről, távozott.

A Juventushoz került kölcsönbe, de ott nem vált be, minden sorozatot nézve csak két gólt szerzett, ráadásul a belga szövetségi kapitány, Rudi Garcia nem is vitte el a világbajnokságra. A torinóiak viszont kénytelenek voltak kivásárolni, de gyorsan kölcsön is adták a Lyonnak, amely egy évre 3.5 millió eurót fizetett érte. Opendát egyébként 2030-ig köti szerződés a torinóiakhoz.