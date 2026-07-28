Kerkez Milost édesapja tockosai tartják a földön

Hétfőn a klub hivatalos honlapjának, kedden pedig a Guardiannak adott hosszabb interjút Kerkez Milos, a Liverpool labdarúgócsapatának magyar válogatott szárnyvédője. A 22 éves labdarúgóval kapcsolatban szárnyra kapott az a hír, hogy megnősült, ám ő gyorsan tisztázta a félreértést.

„Nem, ez nem igaz, az idősebb bátyám nősült meg. Szerbiában általános, hogy az ifjabbik testvér kíséri a templomba a menyasszonyt. Ez történt most is, ezért gondolták, hogy én nősülök. Hárman vagyunk testvérek, Rade a legidősebb, Marko a középső, én vagyok a legfiatalabb, és közülünk Rade nősült. A klubnál is gratuláltak nekem, amikor visszatértem, ott kellett bizonygatnom, hogy én még nem állok erre készen.”

Egy másik felelősséget viszont felvállal, ugyanis a távozó Andy Robertson örökségét kell átvennie, és Szoboszlai Dominikkal együtt próbál vezető szerepet játszani a Liverpoolnál. Ráadásul jól ismeri az új edzőt, hiszen Andoni Iraolával két éven át dolgozott együtt a Bournemouthnál.

„Nagyon örültem, hogy ő lett az edző, sokat fejlődtem a vele töltött két évben. Szerintem tökéletesen illik hozzánk az a futball, amit játszat. Nagyon jó kondícióra lesz szükség ehhez a játékhoz, de ez nem lesz gond. A védekezés nagyon fontos számára, így szélső védőként nekem is keményen kell védekeznem, amit támadásban hozzá tudok tenni, az egy bónusz.”

Kerkez hozzátette, hogy meglepte Arne Slot menesztése. Szerbiában értesült a hírről, a bátyja ébresztette. Mint elmondta, jó kapcsolatban maradt a holland edzővel, azóta is váltottak több üzenetet. A Liverpool amúgy valóban várakozáson alul szerepelt, emiatt az új szerzemények felelősségét is felvetették, de a magyar válogatott játékos nem foglalkozik a nyomással.

„Őszintén szólva nem érdekel a nyomás. Szerbiában máshogy neveltek minket, máshogy nőttünk fel. Már tízéves koromban teherautót vezettem. Átvettem apámtól a kormányt, de a gázpedált ő nyomta, mert én még nem értem el.”

Kerkezzel együtt a szülei is Angliába költöztek, hogy segítsék a mindennapi életben.

„A testvéreimnek megvan a saját életük, de a szüleim velem vannak, így sokkal boldogabb vagyok. Apám néha ad egy tockost, ha egy-két jó meccs után úgy érzi, kezdem magam elbízni. Ettől egyből két lábbal állok a földön.”