Zsombók ikrek: Mindig ott vagyunk egymásnak! – VIDEÓ

A felnőtt női röplabda-válogatott Európa-bajnoki felkészülési keretében folytatja a munkát Zsombók Anna és Zsombók Eszter. A Vasas Óbuda játékosai az U18-as kontinenstornán elért harmadik helyezést követően kaptak meghívást a nemzeti csapatba Alessandro Chiappini szövetségi kapitánytól.
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