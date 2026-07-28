Nemzeti Sportrádió

Zsombók ikrek: Mindig ott vagyunk egymásnak! – VIDEÓ

2026.07.28. 17:40
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A Zsombók ikrek (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
röplabda Zsombók Eszter Zsombók Anna
A felnőtt női röplabda-válogatott Európa-bajnoki felkészülési keretében folytatja a munkát Zsombók Anna és Zsombók Eszter. A Vasas Óbuda játékosai az U18-as kontinenstornán elért harmadik helyezést követően kaptak meghívást a nemzeti csapatba Alessandro Chiappini szövetségi kapitánytól.

 

röplabda Zsombók Eszter Zsombók Anna
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