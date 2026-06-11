Bernd Schuster szerint a németek nem jutnak túl messzire

Mint fogalmazott, arra nem számít, hogy Németország túlságosan messzire jutna a tornán: „Hiányzik a csapatból egy középcsatár, egy góllövő. Németország mindig versenyképes, de nincs olyan érzésem, hogy túlságosan messzire jutnának. Tudják, hogyan kell játszani a nagy tornákon, ezért sosem szabad leírni őket, ám nekem nem tetszett, amit eddig láttam tőlük.”