Nemzeti Sportrádió

Bernd Schuster szerint a németek nem jutnak túl messzire

T. Z.T. Z.
2026.06.11. 13:14
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Bernd Schuster (Fotó: Getty Images)
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A Real Madrid, az Atlético Madrid és a német válogatott legendás játékosa, Bernd Schuster egy golftornát követően adott interjút a médiának. Ebben többek között a világbajnokságról is kifejtette véleményét.

Mint fogalmazott, arra nem számít, hogy Németország túlságosan messzire jutna a tornán: „Hiányzik a csapatból egy középcsatár, egy góllövő. Németország mindig versenyképes, de nincs olyan érzésem, hogy túlságosan messzire jutnának. Tudják, hogyan kell játszani a nagy tornákon, ezért sosem szabad leírni őket, ám nekem nem tetszett, amit eddig láttam tőlük.”

 

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