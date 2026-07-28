Nemzeti Sportrádió

Hofer Bianka és Tölgyesi Flóra nyerte meg a kajak-kenu vb szegedi pótválogatóját

2026.07.28. 16:50
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Fotó: Facebook, Magyar Kajak-Kenu Szövetség
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Hofer Bianka Tölgyesi Flóra kajak-kenu
Hofer Bianka és Tölgyesi Flóra nyerte meg a szegedi pótválogatót női K-2 500 méteren, így ők indulhatnak az augusztusi kajak-kenu világbajnokságon, Poznanban.

Tóth Dávid szövetségi kapitány a pótválogatót a júniusi, portugáliai Európa-bajnokság után írta ki, ahol az Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka kettes hatodik lett.

„Itt egyértelműen elmaradtunk a várakozásoktól, szerintem ezt a lányok is így gondolják. Ez a páros egy Eb-hatodik és egy világkupa B-döntős első helyet ért el eddig idén, úgy gondolom, ez kevés a jó vb-szerepléshez. Szeretném megnézni, hogy van-e ennél jobb páros, megadom mindenkinek a lehetőséget, és egy pótválogatót fogok kiírni” – jelentette ki akkor Tóth Dávid.

A különleges futamra a kedden (ma) rajtoló serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokság keretein belül került sor, hat páros részvételével. A szegedi versenyt Hofer és Tölgyesi nyerte meg, így a fiatal páros indulhat az augusztus 26. és 30. között sorra kerülő lengyelországi vb-n.

„Egyszerűen nem hiszem el, hogy így alakult ez a verseny, és világbajnoki indulók vagyunk” – örvendezett Hofer Bianka a szövetségi közösségi oldalán a célba érkezést követően.

 

Hofer Bianka Tölgyesi Flóra kajak-kenu
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