Megvan Szűcs Kornél csapatának új edzője

A sajtótájékoztatón a klub elnöke, Dragoljub Zbiljics elmondta, Szavicsot már két évvel ezelőtt is szerette volna a klubjához csábítani, ám akkor még nem járt sikerrel.

„Először is tényleg hálásan köszönöm Miroslav Tanjgának és szakmai stábjának a nálunk töltött időszakban elvégzett munkát, nem csak udvariaskodásból mondom, hogy mély nyomot hagytak maguk után. Másrészt végre sikerült megállapodnunk Marko Szaviccsal, hogy együtt dolgozzunk, ennek nagyon örülök. Egyben rögtön gratulálok neki a bátorságához, amiért vállalta, hogy rögtön az Ajax otthonában bemutatkozik csütörtökön. Fontos, hogy jó benyomást hagyjunk magunk mögött Európában” – fogalmazott az elnök, majd szóba hozta a Ferencváros ellen elvesztett Európa-liga-párharcot is.

„Hiszünk a játékosainkban, nem fogjuk augusztusban kiárusítani a csapatot, ha kiesünk a nemzetközi kupákból. Fejlesztjük a klubnál az infrastruktúrát, az edzőteremre 400, a stadionra 700 ezer eurót költött a klub, egyértelmű, hogy címeket akarunk gyűjteni. Ami a nemzetközi szereplést illeti, szerintem a Ferencváros ellen volt esélyünk, az Ajax ellen már nem lesz annyira. A Ferencváros ellen jobban kellett volna teljesíteni” – mondta Zbiljics.

Marko Szavics székfoglalójában elmondta: nem sokat gondolkodott a Vojvodina ajánlatán, hangsúlyozva, fontos, hogy az utánpótláskorú játékosok tapasztalatot gyűjtsenek az első csapatnál.

„Egy másodperc. Ennyi idő alatt döntöttem. A Vojvodina sikeres edzője akarok lenni, és ehhez nyomás alatt kell dolgozni, azt pedig jól bírom. Ami a keretet illeti: mindegy, hogy ki hány éves, ha passzol a csapatom stílusához, akkor az jó. Ami az utánpótlást illeti, fontos, hogy az onnan érkező játékosok jelentség a csapat fő erősítési vonalát. Aki az akadémiánkról érkezik, az hamarabb be tud illeszkedni, mint bármilyen külföldi” – jelentette ki Szavics.

A 42 éves tréner mérsékelten sikeres játékoskarrier után 2009-ben vonult vissza a profi játéktól, majd különböző csapatok utánpótlásában dolgozott bő tíz évig – első munkáját felnőttcsapat mellett 2021-ben az észt Levadiánál kapta. 2023 óta több szerb csapatnál is megfordult, legutóbb a Csukaricski vezetőedzője volt a 2024–2025-ös idényben.