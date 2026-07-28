Megvan a budapesti atlétikai világdöntő pontos menetrendje

Már a nyitó este olyan sztárok lépnek pályára, mint a rúdugró Armand Duplantis, a magasugró Jaroszlava Mahucsih és a gátfutó Ja’Kobe Tharp. Mindannyian világcsúcstartók a saját műfajukban. Ha ez nem lenne elég, a magyar atléták közül Halász Bence és Molnár Attila is rögtön a nyitány részeként bemutatkozik a közönségnek.

A világdöntő középső estéjén jönnek a világ leggyorsabb emberei, köztük Noah Lyles és Melissa Jefferson-Wooden, de a női 800 méter három klasszisa, Keely Hodgkinson, Audrey Werro és Femke Bol is ezen a napon szállhat szembe a legrégebb óta fennálló világrekorddal (1:53.28, Jarmila Kratochvílová, 1983). A távolugrás uralkodója, Miltiadisz Tentoglu a görög bajnokságon 866 centiméterre repült, ő is nagy dolgokra lehet képes a szeptember 12-én.

A harmadik napon a sprinterek 200 métert futnak, és reményeink szerint 1500 méteren láthatjuk a nemsokára, a birminghami Eb-n visszatérő Jakob Ingebrigtsent is. A 400 méteres gátfutás világcsúcstartója, Karsten Warholm is jelt adott magáról, de amit Alison dos Santos a brazil bajnokságon bemutatott, az alapján kettejük párharca is óriásinak ígérkezik!

A szervezők tájékoztatása szerint a jegyeknek már több mint a fele elkelt, ezért aki a legjobb helyekről szeretne szurkolni a magyar atlétáknak és testközelből nézné meg a világ legjobbjait, érdemes minél hamarabb megváltania a belépőjét.

AZ ATLÉTIKAI VILÁGDÖNTŐ PROGRAMJA

Szeptember 11., péntek

19.08: 4x100 m vegyes váltó, döntő. 19.13: magas, nők, döntő. 19.19: 400 m, férfiak, elődöntő. 19.23: kalapács, férfiak, döntő. 19.38: 400 m, nők, elődöntő. 20.04: 100 m gát, nők, elődöntő. 20.08: rúd, férfiak, döntő. 20.21: 110 m gát, férfiak, elődöntő. 20.36: 5000 m, férfiak, döntő. 20.53: távol, nők, döntő. 20.57: 800 m, nők, elődöntő. 21.20: 100 m gát, nők, döntő. 21.49: 110 m gát, férfiak, döntő

Szeptember 12., szombat

18.08: 400 m, nők, döntő. 18.13: gerely, nők, döntő. 18.18: 400 m, férfiak, döntő. 18.26: 800 m, férfiak, elődöntő. 18.43: rúd, nők, döntő. 18.46: 400 m gát, nők, elődöntő. 19.04: 100 m, nők, elődöntő. 19.21: 100 m, férfiak, elődöntő. 19.36: 1500 m, nők, döntő. 19.44: távol, férfiak, döntő. 19.57: 400 m gát, férfiak, elődöntő. 20.18: 800 m, nők, döntő. 20.38: 100 m, nők, döntő. 20.49: 100 m, férfiak, döntő

Szeptember 13., vasárnap

18.08: 400 m gát, nők, döntő. 18.13: gerely, férfiak, döntő. 18.18: 200 m, férfiak, elődöntő. 18.36: 400 m gát, férfiak, döntő. 18.44: 200 m, nők, elődöntő. 19.04: magas, férfiak, döntő. 19.10: 5000 m, nők, döntő. 19.34: hármas, nők, döntő. 19.41: 800 m, férfiak, döntő. 19.53: 4x400 m vegyes váltó, döntő. 20.10: 1500 m, férfiak, döntő. 20.38: 200 m, férfiak, döntő. 20.49: 200 m, nők, döntő