Nemzeti Sportrádió

Befejezte pályafutását a vb-döntő játékvezetője – hivatalos

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.07.27. 06:55
Slavko Vincic utolsó meccse a vb-döntő volt (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Slavko Vincic játékvezetés
A Szlovén Labdarúgó-szövetség a hivatalos felületein számolt be róla, hogy Slavko Vincic játékvezető befejezte a pályafutását.

Már közvetlenül a világbajnoki döntő után beszédtéma volt, hogy Slavko Vincic befejezi pályafutását. A szlovén játékvezető visszavonulásáról először a vb-döntő egyik videóbírója, a horvát Ivan Bebek beszélt egy interjúban, majd a francia Clément Turpin a LinkedIn-oldalán számolt be ugyanerről.

Vasárnap éjjel a Szlovén Labdarúgó-szövetség is megerősítette a hírt, mely szerint Vincic nem folytatja pályafutását.

A szövetség oldala hosszabb cikket szentel Vincicnek, aki 2010-től volt a FIFA-keret tagja, 2019-ben pedig a legmagasabb rangsorolást kapta, a nemzetközi keret elitjébe került. Két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vett részt, pályafutását a vb-döntő előtt a Nemzeti Sport Online-on is felidéztük.

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2020-ban egy razzia során őrizetbe vették, de hamar elengedték, és az eset nem volt káros hatással a pályafutására.

Nem egyedi eset, hogy egy játékvezető a világbajnoki döntő vezetése után rögtön befejezi pályafutását. 1950-ben az angol George Reader az Uruguay–Brazília (2:1) mérkőzéssel búcsúzott, és bár az a vb utolsó meccse volt, és az aranyéremről döntött, azon a világbajnokságon csoportkörös formátumban zajlott a négyes döntő, azaz hivatalosan nem finálé volt. Az olasz Sergio Gonella 1978-ban és a mexikói Edgardo Codesal 1990-ben már a döntő előtt bejelentette, hogy az lesz pályafutása utolsó mérkőzése.

A 2026-os világbajnokság bírói közül korábban Anthony Taylor jelentette be visszavonulását.

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