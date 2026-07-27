Befejezte pályafutását a vb-döntő játékvezetője – hivatalos

Már közvetlenül a világbajnoki döntő után beszédtéma volt, hogy Slavko Vincic befejezi pályafutását. A szlovén játékvezető visszavonulásáról először a vb-döntő egyik videóbírója, a horvát Ivan Bebek beszélt egy interjúban, majd a francia Clément Turpin a LinkedIn-oldalán számolt be ugyanerről.

Vasárnap éjjel a Szlovén Labdarúgó-szövetség is megerősítette a hírt, mely szerint Vincic nem folytatja pályafutását.

A szövetség oldala hosszabb cikket szentel Vincicnek, aki 2010-től volt a FIFA-keret tagja, 2019-ben pedig a legmagasabb rangsorolást kapta, a nemzetközi keret elitjébe került. Két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vett részt, pályafutását a vb-döntő előtt a Nemzeti Sport Online-on is felidéztük.