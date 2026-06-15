Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Jeremy Doku szeretne ott lenni gyermeke születésénél Angliában

2026.06.15. 15:15
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Doku magángéppel utazhat Angliába gyermeke születésére (Fotó: Getty)
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Jeremy Doku, a világbajnokságon szereplő belga labdarúgó-válogatott alapembere éppen a torna alatt lesz édesapa, és szeretne ott lenni gyermeke születésénél.

A 24 éves szélső elmondta, hogy július második hetére van kiírva felesége, és a csapat már készül egy olyan tervvel, hogy ha sikerül bejutni a negyeddöntőbe, akkor a játékos hazautazik.

„Attól függ, mikor történik meg, de ez az első gyermekem, szóval mindenképpen ott szeretnék lenni feleségem mellett – mondta Jeremy Doku. – Ha az a kérdés, mit akarok, a válaszom az, hogy senki sem akarja kihagyni első gyermeke születését. De azt is tudom, hogy a futballban sok más szempontot is figyelembe kell venni. Tudom, hogy a szövetség támogatja a játékosokat és megérti a helyzetünket. Meglátjuk, mit tehetünk.”

A belga média értesülése szerint valószínűleg magánrepülőgépet szerveznek, hogy a Manchester Cityt erősítő Doku Angliába utazhasson.

A védő Brandon Mechelének felesége is várandós, esetében július harmadik hetére várják a gyermek születését.

A belgák hétfőn (ma), közép-európai idő szerint 21 órakor kezdik meg vb-szereplésüket az egyiptomiak ellen Seattle-ben.

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