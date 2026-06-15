Nemzeti Sportrádió

A nyolc közé várja a belgákat a Belgiumban dolgozó magyar edző

2026.06.15. 09:59
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Balog Tibor Egyiptom Belgium

 

Mint mindig, ezúttal is sokat várnak a szurkolók a világbajnokságon a hétfőn Egyiptom ellen rajtoló Belgiumtól. A belga bajnokságban dolgozó Balog Tibor úgy véli, a legjobb nyolc közé bekerülhet a csapat.

A korábbi 37-szeres válogatott labdarúgó harminchárom esztendővel ezelőtt, 1993-ban igazolt át az RSC Charleroi csapatához, a szurkolók nagy kedvencének számított, és egy rövid izraeli időszakot leszámítva azóta is az országban él. A belga bajnokság legutóbbi idényében a 12. helyen záró Leuven másodedzőjeként dolgozott, jól ismeri a kerettagokat, ám ha egyetlen játékost kell megneveznie, hogy kitől vár sokat a világbajnokságon, a földkerekség egyik legjobb kapusának tartott Thibaut Courtois-t említi.

A Balog Tiborral készült beszélgetés itt olvasható!

Balog Tibor (Fotó: AFP)

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Balog Tibor Egyiptom Belgium
Legfrissebb hírek

Jó hangulatban készülnek a franciák

Foci vb 2026
30 perce

Hatalmas vb-ünneplés Mexikóban

Foci vb 2026
41 perce

Vb 2026: nem érkeztek meg időben Miamiba az uruguayiak

Foci vb 2026
49 perce

Tovább tart a hollandok két évtizedes veretlensége

Foci vb 2026
1 órája

Több mint 25 ezer kilométert bringázott, hogy ott lehessen a labdarúgó-vb-n

Foci vb 2026
1 órája

A labda hazatért: világbajnoki parádéval ünnepelt Mexikóváros

Foci vb 2026
1 órája

A belgáknál dolgozó Balog Tibor szerint Thibaut Courtois nagy tornája jön

Foci vb 2026
1 órája

Ellenfelek, nem ellenségek – Pikachu is előkerült a vb-n

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik