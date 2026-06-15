A nyolc közé várja a belgákat a Belgiumban dolgozó magyar edző

Mint mindig, ezúttal is sokat várnak a szurkolók a világbajnokságon a hétfőn Egyiptom ellen rajtoló Belgiumtól. A belga bajnokságban dolgozó Balog Tibor úgy véli, a legjobb nyolc közé bekerülhet a csapat.

A korábbi 37-szeres válogatott labdarúgó harminchárom esztendővel ezelőtt, 1993-ban igazolt át az RSC Charleroi csapatához, a szurkolók nagy kedvencének számított, és egy rövid izraeli időszakot leszámítva azóta is az országban él. A belga bajnokság legutóbbi idényében a 12. helyen záró Leuven másodedzőjeként dolgozott, jól ismeri a kerettagokat, ám ha egyetlen játékost kell megneveznie, hogy kitől vár sokat a világbajnokságon, a földkerekség egyik legjobb kapusának tartott Thibaut Courtois-t említi.

A Balog Tiborral készült beszélgetés itt olvasható!