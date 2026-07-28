Nemzeti Sportrádió

Új szerződést írt alá a Manchester Cityvel Josko Gvardiol – hivatalos

M. B.M. B.
2026.07.28. 14:48
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Fotó: mancity.com
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Josko Gvardiol Premier League Manchester City
Az angol labdarúgó-élvonalban érdekelt Manchester City a hivatalos honlapján közölte, hogy Josko Gvardiol új, ötéves kontraktust írt alá a klubbal.

A 24 éves horvát belső védő – aki 2023 nyarán érkezett, s eredetileg 2028-ig szóló szerződése volt az angolokkal – így 2031 nyaráig kötelezte el a jövőjét a klub mellett.

Az 52-szeres horvát válogatott Gvardiol szerződtetése óta egy-egy bajnoki címet, Ligakupát, FA-kupát, Európai Szuperkupát, Community Shieldet és klubvilágbajnokságot nyert a manchesteri csapattal. 

 

 

Josko Gvardiol Premier League Manchester City
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