Új szerződést írt alá a Manchester Cityvel Josko Gvardiol – hivatalos

A 24 éves horvát belső védő – aki 2023 nyarán érkezett, s eredetileg 2028-ig szóló szerződése volt az angolokkal – így 2031 nyaráig kötelezte el a jövőjét a klub mellett.

Az 52-szeres horvát válogatott Gvardiol szerződtetése óta egy-egy bajnoki címet, Ligakupát, FA-kupát, Európai Szuperkupát, Community Shieldet és klubvilágbajnokságot nyert a manchesteri csapattal.