A Real Madrid felvette a kapcsolatot a Manchester Cityvel Rodri kapcsán – sajtóhír
A Real Madrid először kereste meg a Manchester Cityt Rodri átigazolásának ügyében, és a két klub között már megkezdődtek a szóbeli egyeztetések – számolt be róla Fabrizio Romano.
Fabrizio Romano értesülése szerint a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez rábólintott arra, hogy a fővárosiak megpróbálják megszerezni Rodrit a Manchester Citytől, miután hónapokig elzárkózott az üzlettől.
Az átigazolási guru szerint a klubok között megkezdődtek a szóbeli egyeztetések, a madridiak pedig jelezték az angoloknak, hogy több mint 50 millió eurót költenének a klasszis védekező középpályásért.
Könnyen lehet, hogy Manchesterben ennél jóval magasabb összeget szeretnének kapni, hiszen a legutóbbi világ- és Európa-bajnokság legjobb játékosáról van szó, aki közben Aranylabdát is nyert – igaz, szerződése jövő nyárig szól, ami a spanyoloknak kedvezhet a tárgyalások során.
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