Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid felvette a kapcsolatot a Manchester Cityvel Rodri kapcsán – sajtóhír

R. D. P.R. D. P.
2026.07.29. 10:29
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Rodrit a világbajnokság legjobb játékosának választották (Fotó: Getty Images)
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Rodri Real Madrid átigazolás Manchester City
A Real Madrid először kereste meg a Manchester Cityt Rodri átigazolásának ügyében, és a két klub között már megkezdődtek a szóbeli egyeztetések – számolt be róla Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano értesülése szerint a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez rábólintott arra, hogy a fővárosiak megpróbálják megszerezni Rodrit a Manchester Citytől, miután hónapokig elzárkózott az üzlettől.

Az átigazolási guru szerint a klubok között megkezdődtek a szóbeli egyeztetések, a madridiak pedig jelezték az angoloknak, hogy több mint 50 millió eurót költenének a klasszis védekező középpályásért.

Könnyen lehet, hogy Manchesterben ennél jóval magasabb összeget szeretnének kapni, hiszen a legutóbbi világ- és Európa-bajnokság legjobb játékosáról van szó, aki közben Aranylabdát is nyert – igaz, szerződése jövő nyárig szól, ami a spanyoloknak kedvezhet a tárgyalások során.

 

Rodri Real Madrid átigazolás Manchester City
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