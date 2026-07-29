A Real Madrid felvette a kapcsolatot a Manchester Cityvel Rodri kapcsán – sajtóhír

Fabrizio Romano értesülése szerint a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez rábólintott arra, hogy a fővárosiak megpróbálják megszerezni Rodrit a Manchester Citytől, miután hónapokig elzárkózott az üzlettől.

Az átigazolási guru szerint a klubok között megkezdődtek a szóbeli egyeztetések, a madridiak pedig jelezték az angoloknak, hogy több mint 50 millió eurót költenének a klasszis védekező középpályásért.

🚨⚪️ Real Madrid have approached Manchester City for Rodri for the first time.



Negotiations have started with verbal discussions between clubs.



Florentino Pérez has given approval to the deal after doors closed for months.



Real indicate they are ready to spend over €50m. pic.twitter.com/mf8HNldbcZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Könnyen lehet, hogy Manchesterben ennél jóval magasabb összeget szeretnének kapni, hiszen a legutóbbi világ- és Európa-bajnokság legjobb játékosáról van szó, aki közben Aranylabdát is nyert – igaz, szerződése jövő nyárig szól, ami a spanyoloknak kedvezhet a tárgyalások során.