Vb 2026: Jayden Nelson bekerült a kanadai keretbe

Ott lesz a kanadai válogatottban a világbajnokságon Jayden Nelson. A helyi szövetség kedden közölte, hogy Jesse Marsch szövetségi kapitány az Austin FC támadóját nevezte be a nemrégiben elülső keresztszalag-szakadást szenvedő Marcelo Flores helyére. Utóbbi még mexikói klubja, a Tigres május 31-i összecsapáson sérült meg, s a múlt pénteken meg is operálták.

A 23 éves, 15-szörös válogatott Nelson ott volt a nemzeti csapat charlotte-i edzőtáborában, sőt, pályára is lépett az utolsó két felkészülési mérkőzésen, melyek közül a múlt keddi, Üzbegisztán elleni 2–0-s siker alkalmával a 91. percben be is talált.

A kanadaiak a B-csoportban Bosznia-Hercegovinával, Katarral és Svájccal küzdenek a továbbjutásért a vb-n, amelynek rajtuk kívül az Egyesült Államok és Mexikó lesz a házigazdája.

A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), 18 Owen Goodman (Barnsley – Anglia), 1 Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)

Védők: 15 Moise Bombito (Nice – Franciaország), 13 Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), 19 Alphonso Davies (Bayern München – Németország), 4 Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), 2 Alistair Johnston (Celtic FC – Skócia), 3 Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), 22 Richie Laryea (Toronto FC), 23 Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), 5 Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)

Középpályások: 20 Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), 17 Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), 6 Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 7 Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 8 Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), 11 Liam Millar (Hull City – Anglia), 21 Jonathan Osorio (Toronto FC), 25 Nathan-Dylan Saliba (RSC Anderlecht – Belgium), 14 Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)

Támadók: 10 Jonathan David (Juventus – Olaszország), 24 Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), 9 Cyle Larin (Southampton – Anglia), 12 Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország), 26 Jayden Nelson (Austin FC – Egyesült Államok)

Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)