Vízilabda: megvan a harmadik magyar győzelem az U16-os leány-vb-n

Az első két meccsén a román és az izraeli csapatot is nagy gólkülönbséggel győzte le a magyar U16-os leány vízilabda-válogatott a Zágrábban zajló korosztályos világbajnokságon.

A harmadik meccsen az ukrán együttes sem jelentett nehézséget a Petrovics Mátyás vezette válogatottnak, amely ismét

hamar eldöntötte a meccset, tizenkét góllal verte a riválisát.

U16-OS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Harmadik mérkőzés

Magyarország–Ukrajna 15–3 (4–0, 3–0, 5–2, 3–1)

Magyar gólszerzők: Mihók M. 3, Tordai R. 3, Dömsödi D. 3, Kerekes D. 2, Schlapp-Molnár, Kokány Zs., Rácz O., Nagy E.

A magyar csapat kedden Kanada ellen méreti meg magát.

(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)