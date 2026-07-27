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Vízilabda: megvan a harmadik magyar győzelem az U16-os leány-vb-n

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2026.07.27. 17:30
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vízilabda utánpótlás utánpótlássport
Az ukrán csapatot is magabiztosan győzte le a magyar U16-os leány vízilabda-válogatott a zágrábi korosztályos világbajnokságon.

Az első két meccsén a román és az izraeli csapatot is nagy gólkülönbséggel győzte le a magyar U16-os leány vízilabda-válogatott a Zágrábban zajló korosztályos világbajnokságon. 

A harmadik meccsen az ukrán együttes sem jelentett nehézséget a Petrovics Mátyás vezette válogatottnak, amely ismét

hamar eldöntötte a meccset, tizenkét góllal verte a riválisát.

U16-OS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Harmadik mérkőzés
Magyarország–Ukrajna 15–3 (4–0, 3–0, 5–2, 3–1)
Magyar gólszerzők: Mihók M. 3, Tordai R. 3, Dömsödi D. 3, Kerekes D. 2, Schlapp-Molnár, Kokány Zs., Rácz O., Nagy E.

A magyar csapat kedden Kanada ellen méreti meg magát.

(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)

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