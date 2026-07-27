Maldini és Leonardo kiszállt, Mancini az új jelölt – sajtóhír

Nem az a meglepő, hogy folytatódik az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztja körüli hercehurca, hanem az, ahogyan folytatódik: sajtóhírek szerint hétfőn bejelentette távozását az alig több mint két hete kinevezett technikai igazgató, Paolo Maldini, akivel tanácsadója, Leonardo is távozik a szövetség kötelékéből. A kettős feladata lett volna az új szövetségi kapitány megtalálása és szerződtetésének tető alá hozása, ám előbb Pep Guardiola mondott nekik nemet, majd miután ők már szinte megállapodtak Andrea Pirlóval, őt elsöpörte a mögötte álló orosz támogatók miatt kirobbant politikai botrány. És a hírek szerint ezt az AC Milan legendás párosa sem úszta meg – ahogy annak már előjelei is voltak vasárnap este.

Hétfő kora este ugyanis a témában jól értesültnek számító olasz sportújságíró, Gianluca di Marzio arról számolt be, hogy a Maldini, Leonardo tandem mindössze 16 nappal a kinevezése után be is nyújtotta az olasz szövetségnek a lemondását, miután Pirlo hétfőn közleményben közölte, „vasárnap este megtudta, hogy már nem jelölt a szövetségi kapitányi posztra”.

Maldiniék belebegtetett távozása persze nem meglepő, vasárnap este ugyanis a legendás balbekk közölte: amennyiben nem Pirlo lesz a kapitány, ő nem marad a posztján – Di Marzio szerint hétfőn Leonardóval együtt le is mondtak az olasz szövetségnél alig több mint két hétig betöltött pozíciójukból.

Mindezek mellett a szövetségi kapitányi poszt változatlanul betöltésre vár, és erre a legnagyobb esélye az olasz sajtó szerint annak a Roberto Mancininek van, aki 2018 májusa és 2023 augusztusa között már irányította a squadrát, amellyel 2020-ban Európa-bajnoki címet nyert.

FRISSÍTÉS, 20.40

A helyzet komolyságát jól jelzi, hogy a tekintélyes La Gazzetta dello Sport hétfő kora este élő cikkben kezdte követni az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) vezető tisztségviselői között összehívott találkozón történteket. A megbeszélésről távozóban a Nemzeti Amatőr Liga elnöke, Giancarlo Abete elmondta: „A mai ülés a Guardiolával zajlott tárgyalásokkal, aztán Pirlo ajánlásával kezdődött. Utóbbit illetően kerültek elő olyan problémák, amelyekről a szövetség nem tudott. Aztán jött Maldini és Leonardo jelöltjének elutasítása, aztán az ők... Nevezzük lemondásnak, bár nem tették hivatalossá. Egészen 45 perccel ezelőttig az általuk kínált megoldásokon, alternatívákon gondolkodtunk. Hogy most mi lesz, azt mi sem tudjuk, viszont az biztos, hogy komoly projekttel kell újrakezdenünk az egész procedúrát.”

A Gazzetta szerint egyébként Pirlo elutasítása után még Thiago Motta neve is előkerült – a korábbi kétszeres brazil és harmincszoros olasz válogatott középpályás a lap beszámolója szerint passzolna a Maldiniék által felvázolt koncepcióba. Más kérdés, hogy Motta nevének bedobása csak afféle kétségbeesett menekülési kísérlet volt Maldiniék részéről...

Nem sokkal este fél kilenc után a Gazzetta arról számolt be, hogy a hétfő esti meetingről érdembeli megszólalás nélkül távozott Giovanni Malagó, a FIGC elnöke, és a szövetség elnökségi ülése után kedden várható hivatalos bejelentés a kialakult helyzetről.