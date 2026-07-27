Két góllal debütált Kolozsváron a korábbi mezőkövesdi csatár

Az elmúlt két szezont a ciprusi APOEL-nél töltő csatár hazai pályán, a Voluntari ellen kapott először lehetőséget az idényben, amikor António Folha kolozsvári vezetőedző az Alaskert elleni Konferencialiga-selejtezők között több új igazolását is a kezdőbe nevezte.

A CFR dolgát alaposan megkönnyítette, hogy Mihai Roman kiállítása miatt már a 12. percben emberelőnybe került, és az első félidő második felében háromszor is betalált. Drazsics előbb egy indítást követően lőtt a bal alsóba, majd egy blokkolt ollózás után emelte okosan a léc alá a kipattanó labdát. A második félidő elején pedig tökéletes helyzetbe hozta a szintén duplázó Andrei Cordeát, így jó eséllyel pályázik a meccs játékosa címre.

ROMÁNIA

Superliga, 2. forduló

CFR–FC Voluntari 5–0 (Cordea 26., 48., Drazsics 39., 43., Camora 86.)