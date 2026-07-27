Nemzeti Sportrádió

Két góllal debütált Kolozsváron a korábbi mezőkövesdi csatár

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.07.27. 20:55
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Fotó: Facebook/Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
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Sztefan Drazsics Románia CFR
Négy perc alatt lőtt két góllal mutatkozott be a CFR Kolozsvár színeiben és egyben a román Superligában az NB I-ben hat szezont lehúzó Sztefan Drazsics. A korábban Mezőkövesden és Diósgyőrben futballozó 34 éves szerb csatár a nyáron szerződött a nyolcszoros román bajnok erdélyi együtteshez, és bemutatkozó mérkőzésén két gólja után gólpasszt is adott.

Az elmúlt két szezont a ciprusi APOEL-nél töltő csatár hazai pályán, a Voluntari ellen kapott először lehetőséget az idényben, amikor António Folha kolozsvári vezetőedző az Alaskert elleni Konferencialiga-selejtezők között több új igazolását is a kezdőbe nevezte.

A CFR dolgát alaposan megkönnyítette, hogy Mihai Roman kiállítása miatt már a 12. percben emberelőnybe került, és az első félidő második felében háromszor is betalált. Drazsics előbb egy indítást követően lőtt a bal alsóba, majd egy blokkolt ollózás után emelte okosan a léc alá a kipattanó labdát. A második félidő elején pedig tökéletes helyzetbe hozta a szintén duplázó Andrei Cordeát, így jó eséllyel pályázik a meccs játékosa címre.

ROMÁNIA
Superliga, 2. forduló
CFR–FC Voluntari 5–0 (Cordea 26., 48., Drazsics 39., 43., Camora 86.)

 

Sztefan Drazsics Románia CFR
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