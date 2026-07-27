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Októberben csap össze először a két magyar csapat az ICEHL alapszakaszában

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.07.27. 18:16
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Az új idényben is négyszer találkoznak egymással (Fotó: Dömötör Csaba)
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FTC osztrák hokiliga Fehérvár AV19
Kisorsolták az ICEHL teljes alapszakaszának menetrendjét, az már korábban eldőlt, hogy a Hydro Fehérvár AV19, valamint az FTC-Telekom is hazai környezetben kezdheti meg az új idényt, ám most arra is fény derült, mikor csap össze először egymással.

Egy évvel ezelőtt a magyar hokiszurkolók nagy lelkesedéssel várták az osztrák központú hokiliga, azaz az ICEHL rajtját, hiszen a honi jégkorong történelmében először két csapat is képviseltette magát a bajnokságban. A „régi motoros” Hydro Fehérvár AV19 mellett az FTC-Telekom is képviselte a magyar jégkorongot. A zöld-fehérek első évükben nem is teljesítettek rosszul, az utolsó fordulóig harcban volt a rájátszáskvalifikációt érő 10. helyért, ám azt pont a magyar rivális orozta el a gárda elől, méghozzá az alapszakasz utolsó fordulójában a telt házas MET Arénában.

Tény, a két magyar csapat mind a négy találkozója az előző idényben rengeteg nézőt vonzott, szinte mindegyik alkalommal telt házzal előtt léptek jégre a felek. A magyar rangadókat kivétel nélkül a Volán nyerte, egyedül a már említett találkozón, az alapszakasz utolsó fordulójában tudott pontot szerezni a Ferencváros a fehérváriak ellen.

A szeptember 18-án rajtoló idényben október 2-án csap össze először a Volán és a Fradi, méghozzá Székesfehérváron. A fővárosban november 13-án és január 6-án méri össze erejét a két gárda, a kettő között pedig ismét Székesfehérváron, a két ünnep között december 28-án játszanak egymással a felek.

A bajnokság egy csapattal, a Milánóval bővül az ősztől, így a 14 csapat mindegyikére 52 találkozó vár az alapszakaszban, összesen 364 összecsapás. Az alapszakasz február 24-én ér véget, ahogy eddig is, az első hat automatikusan bejut a rájátszásba, míg a 7. és a 10. hely között végző csapatok megküzdenek a maradék két pozícióért. A playoffban minden párharc négy nyert mérkőzésig tart.

A liga teljes menetrendje itt található: https://www.ice.hockey/en/season/schedule .

 

FTC osztrák hokiliga Fehérvár AV19
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