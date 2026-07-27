Sallaival a soraiban a Galatasaray három góllal kikapott felkészülési meccsen – videó

Sallai Roland jobbhátvédposzton kezdett a Galatasarayban, és a 78. percig volt a pályán – a 40. percben volt egy jó lövése 24 méterről, ballal a léc alá célzott, Filip Sztankovics fölé tolta a labdát. Gól először a 71. percben született (addigra mindkét fél felforgatta csapatát, a törökök hatot, az olaszok tízet cseréltek), a világbajnokságon négy meccset játszó ecuadori válogatott támadó, John Yeboah használta ki a ziccert. Aztán Lion Lauberbach duplázott, először tizenegyesből volt eredményes, majd kontra végén lőtt a bal alsóba. A harmadik találat előtt szépíthetett volna az isztambuli csapat, ám Baris Alper Yilmaz büntetőből laposan középre lőtt, és Matteo Grandi cserekapus lábában elakadt a labda. 0–3

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Galatasaray (török)–Venezia (olasz) 0–3 (Yeboah 71., Lauberbach 75., 90+2. – az elsőt 11-esből)